Koji e-reader kupiti - elektronička tinta ili LCD ekran?

PROBLEM

Koji e-reader kupiti? Nekako gledam da je Amazon Kindle sasvim OK. Ili uzeti Kobo? Ili, pak, uzeti neki tablet za čitanje .pdf-ova?

ODGOVOR

Ako tražite elektroničke knjige vezane uz informatiku i multimediju, jeftino možete proći na Humble Bundleu – periodički se nude grupe knjiga u tri cjenovne kategorije vezanih uz istu tematiku pa možda naletite baš na ono što vam treba i platite osjetno manje nego da ih kupujete drugim kanalima

Amazonov Kindle standardni je odabir jer se pokazao kao provjeren uređaj, a i izrazito je popularan. Zapravo je bolje uzeti model Paperwhite novije generacije zbog više gustoće prikaza (300 naspram 167 PPI), odnosno slova će biti zaglađenija, ako ste se odlučili za Amazonovo rješenje, a i Kobo u ponudi ima čitače gustoće 300 PPI.

Mali problem s Kindleovima je to što ne podržavaju .epub, otvoreni standard za elektroničke knjige koji podržava većina drugih čitača, pa je njih potrebno konvertirati u Amazonov format .mobi, no za to postoji besplatni softver Calibre.

Kobo nativno podržava epub. Ako tražite jeftine, legalno kupljene knjige, zavirite na Humble Bundle (www.humblebundle.com) – nađe se tamo i dosta knjiga vezanih uz programiranje, web-development, 3D modeliranje i animaciju, multimediju općenito, i u pravilu su dostupni u .epub i PDF formatima, a ponekad i u .mobi formatu.

Iako je Kindle sinonim za čitač elektroničkih knjiga, postoje i modeli drugih marki koji ozbiljno konkuriraju Amazonovim proizvodima, poput Kobo Libra H20, koji vidite na otvornoj slici – vodootporni 7-inčni čitač gustoće piksela 300 PPI, sa senzorom za rotaciju i podešavanjem topline boje pozadinskog osvjetljenja

Čitači knjiga s “elektroničkom tintom” (E Ink) pogodni su upravo za te posebne formate knjiga u elektroničkom formatu, kao što su .epub i .mobi. Tu je riječ o formatima koji nisu “fiksni”, odnosno koji nemaju unaprijed definirane stranice, gdje će točno koji tekst i slika biti smješteni na stranici.

To čitačima elektroničkih knjiga omogućuje da ih reformatiraju prilikom prikaza na ekranu, znači da se povećaju slova, bez potrebe za horizontalnim ili vertikalnim skrolanjem. Odlična funkcionalnost, jer će količina prikazanog teksta na ekranu ovisi o veličini ekrana – kao da imate knjigu različitih dimenzija stranica.

S druge strane, PDF je posve druga zvjerka. Taj format ima unaprijed zadane dimenzije stranica, ima određeno gdje je na stranici smješten koji tekst, koja slika, u specifičnoj veličini.

Ako je knjiga u PDF formatu predviđena za tisak na većoj dimenziji stranice, ako je čitate na uređaju s manjim ekranom, to znači da će sadržaj biti vrlo sitan ili ćete morati stalno skrolati.

Potencijal tableta kao čitača knjiga prepoznao je i Amazon, pa uz svoje izvrsne E Ink čitače knjiga, nudi i tablete Fire, s dijagonalama ekrana od 7 do 10 inča

Također, PDF format može biti zahtjevniji za prikaz, jer su PDF datoteke u pravilu složenije, neke ujedno koriste više različitih fontova. Stoga, za one koji ciljaju na čitanje PDF dokumenata, tablet je vjerojatno puno bolji izbor, tim više što su dostupni s većim dijagonalama kolor ekrana, a i imaju bolje performanse.

Glavna prednost E Ink čitača je dugotrajna baterija, jer se ekran ne mora stalno osvježavati, te mogućnost čitanja pod dnevnim svjetlom, pa je iskustvo čitanja prirodnije i vjerojatno ugodnije za oči, slično čitanju prave knjige (iako mnogi E Ink čitači imaju ugrađeno svjetlo za čitanje pod slabim svjetlom ili u mraku).

Dakle, vjerojatno bi se trebalo voditi upravo time – za čitanje PDF dokumenata uzeti tablet ili eventualno E Ink čitač većeg ekrana, a za čitanje elektroničkih knjiga u formatima poput .epub, uzeti čitač elektroničkih knjiga s E Ink ekranom koji vam se uklapa u budžet.