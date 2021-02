Koja je bolja memorijska kartica?

PROBLEM

Koji je bolji izbor između ove dvije microSD kartice? Kingston Canvas Select Plus 64GB Class 10 UHS-I ili Transcend 64 GB microSDXC/SDHC 300S.

ODGOVOR

Ako vas zadovoljava brzina zapisivanja od 10 MB/s (class 10, U1), onda vam je u osnovi svejedno. Naime, obje kartice obećavaju dobru brzinu čitanja do 100, odnosno 95 MB/s pa bi kamen spoticaja mogla biti brzina zapisivanja. Tu je Transcend transparentan i navodi dobrih 25 MB/s, što nije baš mnogo. Nezgodno je to što je domaća e-trgovina u kojoj ste gledali napisala kao brzinu zapisivanja od 45 MB/s. Iz toga se, doduše, može izvući pouka – specifikacije proizvoda treba provjeriti na stranicama proizvođača, jer prodavači mogu greškom navesti pogrešne specifikacije. Kod memorijskih kartica još je jedna stvar u pitanju, a to je da im brzina često ovisi o kapacitetu. Naime, isti model memorijske kartice, ali manjeg kapaciteta, nerijetko ima nižu brzinu zapisivanja, a ponekad i nižu brzinu čitanja.

Transcend na svojim stranicama ima pregledno izložene specifikacije vezane uz performanse, iz kojih se lako vidi kolika je maksimalna brzina čitanja, odnosno zapisivanja, za pojedini kapacitet memorijske kartice

U slučaju Transcendova modela, u kapacitetima od 4 i 8 GB, kartica je vrlo spora – čita s tek 20, a zapisuje s 10 MB/s. Izvedba od 16 GB diže brzinu čitanja na prilično dobrih 95 MB/s, no brzina zapisivanja do 10 MB/s ostaje. Verzije od 32 i 64 GB zapisuju s 25 MB/s, a verzije od 128 do 512 GB s 40 MB/s. Dakle, najmanji kapacitet radi kojeg se isplati kupiti taj model, a da niste kažnjeni nižim performansama čitanja ili zapisivanja, jest 128 GB.

Kad proizvođač skriva specifikacije, možete se jedino nadati da je netko tko je kupio isti model kartice, istog kapaciteta, obavio benchmark i uploadao ga negdje – možda kao komentar na Amazonu, AliExpressu ili nekom trećem servisu. Tu morate biti svjesni da ta brzina ne odgovara nužno stvarnosti, primjerice, ako korisnik koristi USB 2.0 čitač memorijskih kartica ili je čitač jednostavno lošije kvalitete, performanse će potencijalno biti niže nego što bi trebale biti.

Proizvođač možda skriva informaciju o brzini zapisivanja memorijske kartice, no uvijek postoji mogućnost da će netko tko je kupio identičnu karticu, testirati njenu brzinu i staviti rezultat negdje na Internet, kao što je to ovdje slučaj s Kingstonovom 64-gigabajtnom karticom

Na AliExpressu uspjeli smo naći nekoliko komentara za 64-gigabajtnu izvedbu Kingstonove kartice. U jednom, kupac je dao dva screenshota – CrystalDiskMark pokazao je brzinu čitanja od 89 MB/s, a zapisivanja 28 MB/s, dok je H2testw pokazao brzinu čitanja od 70 MB/s, a zapisivanja 26 MB/s. Drugi komentar pokazuje brzinu kopiranja pomoću Explorera na memorijsku karticu, pri čemu se na nju zapisuje 25 MB/s. Dakle, kod te kartice može se očekivati oko 25 MB/s, ako su ti komentari legitimni.

To nas dovodi do toga da obje kartice imaju podjednake performanse (Kingstonova vjerojatno ima marginalno više performanse), podjednaku cijenu (manje od kune razlike) i obje dolaze s adapterom microSD->SD. Razlika, doduše, postoji u jamstvu – 5 godina za Transcendovu, 10 za Kingstonovu. Opet, pitanje je koliko vam to u životu znači za proizvod cijene nešto niže od 70 kuna, za koji nakon pet godina vjerojatno nećete ni znati gdje vam je račun.