Vrijedi li išta ultrajeftina roba s inozemnih online sajmišta i trgovina?

Problem

Kupio sam produžni kabel s eBaya i crknuo je u roku par dana. Naručio sam i HDMI to VGA s 3.5 mm jackom za audio (zapravo mi treba samo HDMI to 3.5mm za zvuk) i crknulo nakon 2-3 normalna korištenja. I to drugi kojeg sam naručio - prvi nije radio uopće. Trebaju mi te stvari, ali više ih ne želim od Kineza kupovati.

Odgovor

To s eBaya i AliExpressa može biti "hit and miss". Neki su dobri, neki su katastrofa - konektori se trgaju, a iz osobnog iskustva možemo reći da je jedan došao s već prekinutom jednom žicom unutar kabela. To je nešto na što u domaćim dućanima u pravilu nećete naići, jer oni odgovaraju za robu koju prodaju - daju garanciju, a i kad proizvod ne bi imao garanciju, znaju da će imati posla s gnjevnim kupcem. Stoga si baš i ne mogu dozvoliti prodaju takve robe.

Naručujete li iz Kine najjeftiniju moguću robu, morate biti svjesni rizika vrlo niske kvalitete takve robe - neka minimalna razina kvalitete koju hrvatski kupac očekuje i koju dobije u domaćim dućanima ne vrijedi kod kupovine iz Kine putem eBaya, AliExpressa i drugih servisa

To nije slučaj s prodavačima iz Kine, koji prodaju robu putem online "sajmišta" poput AliExpressa ili eBaya. Ako stalno ciljate na najjeftinije moguće, prije ili poslije ćete se opeći, jer ćete primiti toliko lošu robu da ste mislili da se takva roba uopće ne bi smjela prodavati. Ali preko takvih servisa se prodaje, jer tu nema nikakve kontrole - jedina "kontrola" su eventualno ocjene kupaca, odnosno traženje povrata novca.

Neki prodavači, poput Banggooda, pokušavaju se kupcu barem donekle iskupiti tako da mu vrate dio novca ili bodove (u pravilu će izbjegavati vraćanje čitavog iznosa). Možemo vam dati osobni primjer - vaš je autor naručio proizvod "Xiaomi Mijia Wowstick Wowpad 2 Magnetic Screw Pad Position Plate Remembrance Mat Repair Tool" - u osnovi fleksibilnu magnetsku pločicu, namijenjenu držanju šarafova, kako se ne bi zagubili ili pomiješali kad otvarate neki uređaj. U teoriji vrlo korisna stvarčica. Unatoč tome što ima visoku prosječnu ocjenu od 4.8 i hrpu pozitivnih recenzija, primjerak te pločice koji je završio u mojim rukama vrlo slabo drži šarafe - puno slabije nego to drugi kupci opisuju i puno slabije od očekivanog, odnosno reklamiranog (ono što se vidi na slikama proizvoda na Bangoodovim stranicama).

Zahvaljujući negativnoj recenziji ovog proizvoda na Banggoodovu sajtu dobio sam "bodove" u vrijednosti od jednog dolara, kao iskupljenje za neugodno iskustvo, no recenzija nije objavljena, a meni je u rukama ostao polufunkcionalni proizvod

To je popraćeno mojom negativnom recenzijom/ocjenom tog proizvoda na Banggoodovu sajtu, da bi me nakon nekog vremena kontaktirali iz Banggooda, duboko se ispričavali i pitali želim li 100 Bangoodovih bodova (ekvivalentno 1 američki dolar) kao znak isprike. Dobro, ajd, daj taj dolar da se ne navlačimo više oko toga (proizvod je na akciji koštao 2,89 dolara). Moja negativna recenzija, pogađate, nije objavljena, iako je objavljeno 13 drugih negativnih recenzija - moguće je da su jednostavno postavili granicu za broj negativnih recenzija uz proizvode koje prodaju na svom sajtu ili negativne recenzije koje su na ovakav način "riješili" s kupcem jednostavno ne objavljuju. Pošteno? Korektno? Sami prosudite.