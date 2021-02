Zamjena bučnog ventilatora u napajanju

PROBLEM

Imam napajanje Chiftec SFX-500GD-C. Njegov ventilator najglasniji je dio računala. Promijenio bih ga za neki tiši. Dva pitanja – kako znati koje je visine? Pretpostavljam standardne, ali bolje biti siguran. I drugo, koja vrsta ventilatora se stavlja u napajanja? I koji biste preporučili, najbolji omjer cijena/tišina/kvaliteta?

ODGOVOR

Na ovo pitanje s našeg foruma forumaš je dobio konkretni odgovor od kolege forumaša, koji je u recenziji dotičnog napajanja pronašao informaciju da je ventilator u tom napajanju visok 15 mm, odnosno riječ je o relativno tankom ventilatoru (ventilatori te debljine ponekad u nazivu ili opisu imaju riječ slim). Dakle, idealno bi bilo potražiti ventilator tih dimenzija (120 mm ventilator visine 15 mm). Deblji ventilator možebitno ne bi stao u kućište napajanja.

To što napajanje dolazi s određenim ventilatorom, ne znači da ga ne biste trebali zamijeniti ako proizvodi buku

To je specifični odgovor za specifično napajanje, pa bi se tom problemu moglo ili trebalo pristupiti i s druge strane, jer je lako moguće da za konkretno napajanje ne postoji recenzija, ili da u recenziji ne pišu dimenzije ventilatora. Možete zaviriti na stranice proizvođača napajanja – možda je uz veličinu ventilatora napisana i debljina. Inače, kad je u pitanju veličina ventilatora, tu je riječ o duljini stranice okvira ventilatora, a promjer rotora nešto je manji.

Ako namjeravate zamijeniti ventilator unutar napajanja, to znači da ćete ionako morati otvoriti napajanje. Stoga napajanje možete otvoriti prije, izmjeriti debljinu ventilatora, i onda znate na čemu ste. Ujedno ćete tada vidjeti kakav točno konektor ima taj ventilator, ako je preko konektora spojen na PCB napajanja, odnosno koliko žica ima. Također, na ventilatoru bi trebale pisati osnovne električne specifikacije, poput potrebnog napona (iako, u pravilu se radi o ventilatorima koji rade na 12 V) i jakosti struje koju vuku pri maksimalnoj brzini vrtnje. Konkretni ventilator deklariran je kao 12 V/0,35 A, znači troši malo više od 4 W pri maksimalnoj (tj. normalnoj, bez “usporavanja”) brzini vrtnje.

Na tržištu su dostupni ventilatori različitih debljina, za različitu namjenu, a isto tako i ventilatori koji su posebno optimizirani za tihi rad – ovaj Noctuin ne bi trebao proizvoditi buku višu od 23,9 dB(A)

Idealno bi bilo odabrati ventilator koji ima isti konektor, odnosno isti broj žica, iako, ako i ne ispadne tako, tu nije nužno kraj. U napajanju iz pitanja nalazi se ventilator s dvije žice, što znači da taj ventilator nema žicu za očitanje brzine vrtnje, a nema ni žicu za PWM signal, kojim bi se regulirala brzina vrtnje. To opet znači da napajanje regulira brzinu vrtnje, puštanjem i prekidanjem struje (u osnovi izvodi PWM na naponskoj, crvenoj žici, koja ide u ventilator).

Ako su u pitanju samo dvije žice, a ciljate na novi ventilator s tri ili četiri žice, tu zapravo ne bi trebalo biti problema, jer možete presjeći žice i spojiti samo naponske, dakle (u pravilu) crvenu za +12 V i crnu za masu (ground).

Upozorenje prilikom otvaranja napajanja – budite vrlo oprezni i svjesni da to radite na vlastitu odgovornost. Najbolje bi bilo da napajanje ištekate iz struje i da ga tako ostavite neko vrijeme, da nije uštekano u struju, da mu se isprazne kondenzatori. Možda bi najbolje bilo da prije ištekavanja pokrenete računalo i uđete u BIOS pa ištekate kabel kad računalo radi. Kad je računalo u BIOS-u, neće se ništa dogoditi podacima na diskovima, niti će biti ikakvih dodatnih problema, a računalo bi svojim radom trebalo povući većinu struje iz napajanja. U svakom slučaju, prilikom otvaranja budite vrlo oprezni i ne dirajte stvari koje nije nužno dirati.

Kondenzatore bi trebalo za svaki slučaj i ručno isprazniti – to bi najbolje bilo napraviti preko otpornika, jer bi se njime ograničila struja pražnjenja. Ako nemate odgovarajući otpornik, ako volite živjeti opasno, možete iskoristiti i šarafciger ili kliješta s izoliranom drškom pa tako kratkospojiti kontakte kondenzatora. To je daleko od idealnog rješenja, no bolje je to obaviti i tako, umjesto da vas drmne struja iz kondenzatora. Na kraju krajeva, ako ste ištekali kabel kad je računalo još radilo, i ostavili napajanje još neko vrijeme na miru (možda, recimo, ostavili jedan dan), vjerojatno su se kondenzatori ispraznili, pa se kratkim spajanjem pinova neće ništa dogoditi. A ako koji i zaiskri – bolje da ste ga kratkospojili šarafcigerom nego prstom!

Ako ste u ikakvoj dvojbi oko ovog, zamolite nekog tko je upućeniji da vam promijeni ventilator ili kontaktirajte neki servis informatičke opreme ili elektroničkih uređaja.