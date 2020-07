Zašto mi preglednik jednu web stranicu ne otvara, a sve ostale da?

Nekad nekoj web-stranici ne možete pristupati zbog nekog problema na računalu, na mobitelu, s lokalno, mrežom, no nekad je web-stranica jednostavno nedostupna svima, a s vašim računalom i pristupom Internetu je sve OK. Kako brzo otkriti je li u pitanju prvi ili drugi slučaj?

PROBLEM

Otprije nekoliko dana ne mogu otvoriti stranicu www.sonicyouth.com ni u jednom browseru (Chrome, Firefox, Chromium), nekoliko sati googlam i nekog demona iz Elementary OS-a (Linux) ne mogu istjerati... Trivijalno, radije misteriozno. Resetirao sam sve moguće osim reinstall sustava. Koristim Ethernet! Na telefonu radi, u Windowsu radi... Usput rečeno, Elementary OS mi je primarni.

ODGOVOR

To je situacija kad cache zezne stvar u identifikaciji problema, odnosno kad vas keširanje internetskih stranica na uređaju zavara da je ta stranica dostupna na Internetu, iako zapravo nije dostupna!

Pretpostavljamo da ste toj stranici već ranije pristupili preko mobitela i računala s Windowsima, a kad ste ponovno pokušali pristupiti, sadržaj te stranica nije bio povučen s Interneta, nego iz cachea web-preglednika na tim uređajima.

Servisi

Dakle, u takvim slučajevima trebalo bi pokušati stranicu učitati u nekom web-pregledniku ili računalu na kojem dosad niste pokušali pristupiti toj stranici. No zapravo postoji bolje rješenje – postoji hrpa servisa koji će to učiniti za vas, odnosno koji će pokušati pristupiti konkretnoj web-stranici i obavijestiti vas jesu li uspjeli. Neki od takvih servisa su:

Do takvih je servisa najlakše doći tako da izguglate is website down.

Uptrendsov servis omogućuje provjeravanje je li neka stranica “živa”, odnosno iz kojih dijelova zemaljske kugle joj se može ili ne može pristupiti

Još jedan od njih je https://www.uptrends.com/tools/uptime, kod kojeg možete odabrati lokaciju s koje želite provjeriti je li web-stranica dostupna, primjerice, ako vas zanima je li stranica dostupna u SAD-u, ako nije dostupna u Europi. Ako ostavite odabrano from “all checkpoints”, dobit ćete izvještaj pokušaja pristupanja konkretnoj web-stranici iz četrdesetak gradova raštrkanih po svijetu.