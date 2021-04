Gasi se Yahoo Answers

Jedna od najdugovječnijih web platformi za pitanja i odgovore (Q&A), Yahoo Answers, zatvara svoja vrata četvrtog svibnja.

Naime, toga će se dana sve arhive stranice izbrisati, a web mjesto Yahoo Answersa, vodit će na početnu stranicu Yahooa. Prema obavijesti na vrhu same stranice, od 20. će travnja Yahoo Answers prijeći u način rada samo za čitanje (read-only mode), što znači da se više neće moći postavljati nova ni odgovarati na već postavljena pitanja.

Izvor: Screenshot/Yahoo Answers

Prema često postavljenim pitanjima (FAQ), nove su promjene napravljene specifično za Yahoo Answers te neće utjecati na ostale Yahoo servise. Korisnici mogu preuzeti svoje podatke ako to zatraže do 30. lipnja, a to uključuje isključivo korisnički popis pitanja i odgovora te bilo kakve slike.

"Iako je Yahoo Answers nekad bio ključni dio Yahooovih proizvoda i usluga, s godinama je postajao sve manje popularan jer su se potrebe naših članova promijenile", navode iz Yahooa. Istaknuli su i da će se usmjeriti prema proizvodima koji će korisnicima služiti u većoj mjeri.