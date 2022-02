Instant plaćanja i u ponudi Addiko banke

Nakon što je FINA pokrenula platni sustav NKSInst, već je nekoliko banaka u Hrvatskoj uz pomoć njega pokrenulo usluge instant plaćanja. Do sada su se plaćanja izvršavala prema terminskom planu te je prijenos sredstava s računa na račun ovisio o tome je li riječ o računima unutar iste ili druge banke te o dobu dana i tjedna. Klijenti su stoga ponekad morali čekati i po nekoliko dana prije nego uplata bude vidljiva na računu (primjerice, vikendom). No, uz ovu uslugu to se mijenja.

Iznos naknade ostaje isti

Novu uslugu moguće je koristiti putem aplikacija za mobilno i internetsko bankarstvo Addiko banke za iznose do 100.000 kuna, prema računima onih banaka koje podržavaju instant plaćanja. Ako su ta dva uvjeta zadovoljena, klijentima Addiko banke će se opcija za instant plaćanja automatski ponuditi u aplikacijama za mobilno i internetsko bankarstvo.

Iznos naknade za instant plaćanja jednak je iznosu naknade za redovita plaćanja, što ovu uslugu, uz brzinu izvršenja, čini jednom od najboljih opcija na tržištu, kako za fizičke, tako i za pravne osobe – poručeno je iz Addiko banke.

Oko 60% klijenata Addiko banke aktivno koristi mobilno ili internetsko bankarstvo

"Danas kada tehnologije omogućavaju provođenje sve više platnih aktivnosti gotovo u realnom vremenu, instant plaćanja postaju novi standard u platnom prometu i u Hrvatskoj. Uvođenjem usluge instant plaćanja Addiko banka podržala je smjer digitalizacije platnog prometa na bankarskom tržištu, potvrdila svoj fokus na razvoj brzih plaćanja i još jednom stavila zadovoljstvo klijenta na prvo mjesto. Primjena instant plaćanja ubrzat će klijentima prebacivanje sredstava i plaćanja za robe i usluge, što će rezultirati lakšim upravljanjem osobnim i poslovnim financijama te likvidnošću", istaknuo je Ivan Jandrić, član Uprave Addiko banke.

"U platnom prometu se zadnjih godina događaju strelovite promjene, a ovo je jedna od revolucionarnih koja ima veliki značaj za građane. Zahvaljujući Fininom platnom sustavu za izvršenje instant plaćanja - NKSInst, bankama u Hrvatskoj osigurana je infrastruktura za obradu međubankovnih instant plaćanja u koju se do sada uključilo sedam banaka, među kojima je i Addiko banka. Osim što značajno ubrzava platni promet obradom transakcija u gotovo pa realnom vremenu, ovaj platni sustav napravljen je po standardima europske platne sheme, što će olakšati prelazak s nacionalne valute kune na euro, kako se i očekuje krajem godine“, naglasila je Gordana Soldo, savjetnica Uprave Financijske agencije.

Banke koje trenutačno podržavaju instant plaćanja su: