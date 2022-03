Na Netflix Games stižu tri nove videoigre

Korisnici popularnog streaming servisa mogu uživati u Netflix Games značajki još od studenog prošle godine. Izbor, doduše, nije naročit, no dobra je vijest da na Netflix stižu čak tri nove videoigre, uključujući i prvi FPS na platformi.

Prema službenom priopćenju Netflixa, korisnici već sad mogu isprobati edukacijsku videoigru This Is A True Story te se tako upoznati s pričom Afrikanke koja se svakodnevno bori da svojoj obitelji donese vodu.

„Na temelju stvarnih intervjua i iskustava, ovaj RPG omogućuje igračima da istraže prekrasan, ručno oslikan krajolik dok preživljavaju oluju, hvataju lovokradice i sprijateljuju se s kozom“, kažu iz Netflixa.

This Is A True Story. Foto: Netflix

Shatter Remastered druga je videoigra koju pretplatnici Netflixa već mogu zaigrati. Riječ je, naime, o ažuriranoj verziji igre koja je prvi put ugledala svjetlo dana sad već davne 2009. godine na PlayStationu 3.

„Ove osvježena verzije optimizirana za mobilne uređaje, uključuje i globalne tablice s najboljim rezultatima, pa možete pratiti svoje rezultate te se natjecati s najboljim razbijačima cigle na svijetu“, ističu iz tvrtke.

Shatter Remastered. Foto: Netflix

Na koncu, prvi FPS na platformi, Into The Dead 2: Unleashed, još nema službeni datum izlaska, no iz Netflixa kažu da stiže „uskoro“. Ova će se igra zasigurno svidjeti korisnicima koji vole pucati po zombijima, a zanimljiva je i činjenica da je poznati glumac Matt Whelan dao glas jednom od glavnih likova.