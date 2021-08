OnlyFans zabranjuje pornografiju

OnlyFans je nedavno počeo promovirati svoju aplikaciju OFTV koja se pojavila na trgovinama aplikacija kao platforma za dijeljenje videozapisa, no bez sadržaja za odrasle. Međutim, na žalost čak 130 milijuna korisnika i preko milijun kreatora, iz tvrtke stiže vijest da će se od prvog listopada zabraniti seksualno eksplicitni sadržaj.

Naime, banke i ostali partneri za pružanje usluga plaćanja potaknuli su OnlyFans na promjenu pravila, jer su brojni kreatori na platformu postavljali ilegalni sadržaj, prema kojem je tvrtka, kako navodi izvješće BBC-a, bila popustljiva.

„Kako bismo osigurali dugoročnu održivost naše platforme i nastavili imati uključivu zajednicu kreatora i obožavatelja, moramo promijeniti naše smjernice vezane uz postavljanje sadržaja“, rekli su iz OnlyFansa za The Verge.

Kreatori će tako na platformi i dalje moći postavljati golišave fotografije i videozapise, sve dok su one u skladu s pravilima korištenja OnlyFansa koje će se, kako se navodi, ažurirati u sljedećim danima.

No, iako iz OnlyFansa ističu da im je sigurnost i moderiranje sadržaja na najvišim razinama sigurnosti, čini se da to ipak nije slučaj. Prema opsežnom izvješću BBC-a, u tvrtkinom priručniku usklađenosti može se primijetiti da su zaposlenici korisnicima prije uklanjanja sadržaja slali tri upozorenja, čak iako je on očito bio ilegalan.

Budući da OnlyFans od kreatora uzima 20 posto prihoda, navodi se da su se zaposlenici prema onima koji su imali velik broj pretplatnika ponašali drugačije, pa je s njima surađivao različiti tim zaposlenika te su dobivali dodatna upozorenja u slučaju postavljanja ilegalnog sadržaja.

Trenutno nije poznato što OnlyFans još smjera za budućnost, no pretpostavlja se da će se broj kreatora i korisnika smanjiti te da će oni prijeći na neke alternativne platforme.