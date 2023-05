U Hrvatskoj dostupan Googleov servis ranog upozorenja na poplave

Baš prošloga je tjedna Hrvatsku bio zahvatio veliki niz poplava u nekoliko regija, a slična situacija dogodila se i u zemljama u okruženju. U tim okolnostima, kao i uz saznanje da će klimatske promjene vjerojatno donijeti još sličnih meteoroloških ekstrema, dobro je imati na raspolaganju sve alate koji nam mogu pomoći. Jedan od njih je i Googleov Flood Hub, koji je od sada dostupan i na našem području.

Upozorenje 7 dana unaprijed

Najnovije proširenje zahvatilo je 80 zemalja u svijetu, među kojima je i Hrvatska te ostatak Europe. U početku je servis bio dostupan tek u SAD-u, Kanadi, Meksiku i dijelovima Australije. Putem ovoga servisa, koji izgledom nalikuje na Google Maps i koristi se na sličan način, moguće je na zemljovidu jasno dobiti informaciju o opasnostima o poplavama na ugroženim područjima.

Servis Flood Hub namijenjen je, kažu, pojedincima, ali i organizacijama ili lokalnim vlastima, kako bi se svi mogli prilagoditi i pripremiti na nadolazeće poplave. Sustav im to omogućava izradom automatiziranih prognoza za do sedam dana unaprijed (ranije je isti servis nudio upozorenja samo do 48 sati ranije). U prognostičkim se modelima koristi, očekivano, umjetna inteligencija, koja daje prognoze na temelju javno dostupnih podataka o vremenskim prilikama, satelitskih snimaka i sličnih podataka.

Tehnologija zatim kombinira dva modela: hidrološki model koji predviđa količinu vode koja teče rijekom i model inundacije koji predviđa koja će područja biti pogođena i koliko će voda biti duboka. Iz Googlea kažu kako ova kombinacija podataka i modela daje točnost predviđanja bez presedana, odnosno da njihove prognoze omogućavaju precizne podatke nadležnima, koji su odgovorni za pripreme obrane od poplava.

Googleova platforma Flood Hub sada prikazuje prognoze za riječne poplave, pokazujući kada i gdje će se dogoditi, u područjima diljem svijeta s ukupnom populacijom od 460 milijuna ljudi. Uskoro će kritična upozorenja iz ovog servisa biti dostupna i unutar Googleove tražilice i servisa Maps, kako bi ih moglo na vrijeme vidjeti što više korisnika.