Wikimedia pokreće plaćenu uslugu namijenjenu velikim tvrtkama

Zaklada Wikimedia stvara novu plaćenu uslugu Wikimedia Enterprise za tvrtke koje se oslanjaju na podatke Wikipedije, prenosi Wired.

Nova će se usluga pokrenuti kasnije ove godine te ona, kako se navodi, neće promijeniti način na koji rade trenutne usluge Wikipedije, već će ponuditi nove mogućnosti za velike tvrtke poput Googlea i Facebooka. Zaklada još uvijek finalizira ovaj projekt, ali pretpostavlja se da se radi o premium verziji Wikipedijinog aplikacijskog programskog sučelja (API). Tako će korisnici plaćene usluge moći dobiti željene podatke brže i formatirane za njihove potrebe, ali će također moći pristupiti novim opcijama za njihovo sortiranje i objavljivanje.

Viši direktor Zaklade Wikimedia, Lane Becker, objašnjava za Wired da tvrtke inače plaćaju zaposlenicima da „očiste“ podatke s Wikipedije, dok će usluga Wikimedia Enterprise samostalno obavljati takve zadaće i to iz samog izvora. No, naravno, ako tvrtke žele, mogu i dalje besplatno koristiti postojeći API. Wikimedia na svom FAQ-u navodi da ne prisiljava velike tvrtke da plaćaju za Wikipediju, već navode to kao rješenje za specifične i dobro poznate probleme besplatne usluge.

Wikipedia jednim dijelom pokreće mnoge velike internetske usluge. Primjerice, Google najčešće koristi Wikipedijine podatke, ali i brojni glasovni asistenti poput Appleove Siri ili Amazon Alexe.