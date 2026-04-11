Gmail omogućio end-to-end enkripciju pošte za Android i iOS korisnike

Google je proširio podršku za potpunu enkripciju e-maila na mobilne aplikacije, omogućujući poslovnim korisnicima siguran rad s osjetljivim podacima izravno putem Android i iOS uređaja

Sandro Vrbanus subota, 11. travnja 2026. u 13:15

Poruke poslane i primljene putem Gmaila od sada mogu biti sigurnije, jer je Google službeno objavio proširenje svoje end-to-end enkripcije (E2EE) na mobilne uređaje. Svim korisnicima Gmaila dovođenje client-side enkripcije u mobilne aplikacije omogućuje, prije svega organizacijama koje koriste Google Workspace pakete, povjerljivu interakciju s najosjetljivijim podacima putem pametnih telefona, uz istovremeno osiguravanje usklađenosti s regulatornim zahtjevima.

U sklopu Workspace paketa

Po prvi put korisnici mogu sastavljati i čitati E2EE poruke nativno unutar Gmail aplikacije na operacijskim sustavima Android i iOS. Time je eliminirana potreba za preuzimanjem dodatnih aplikacija ili korištenjem posebnih portala za elektroničku poštu, što značajno pojednostavljuje korisničko iskustvo u poslovnom okruženju.

Korisnici s licencama sada mogu slati kriptirane poruke bilo kojem primatelju, neovisno o pružatelju usluge e-pošte koji druga strana koristi. Ako primatelj također koristi Gmail aplikaciju, kriptirana poruka bit će isporučena na uobičajeni način u pristigloj pošti, bez vidljivih tehničkih prepreka u komunikaciji.

Jedan klik za slanje i čitanje na bilo kojem uređaju
Za takozvane "gostujuće" primatelje, tj. one koji ne koriste Gmail mobilnu aplikaciju, sustav omogućuje sigurno čitanje kriptiranih poruka i odgovaranje na njih putem njihovih internetskih preglednika. Takav pristup osigurava jednostavno i sigurno sučelje za sve sudionike, bez obzira na uređaj ili platformu koju koriste za komunikaciju, poručuju iz Googlea.

Kako bi značajka end-to-end enkripcije postala dostupna krajnjim korisnicima, administratori je moraju prethodno aktivirati unutar administratorskog sučelja. Nakon što administrator odobri pristup, krajnji korisnici enkripciju dodaju jednostavnim klikom na ikonu lokota unutar sučelja za pisanje poruke (kao što su to već nekoliko godina mogli učiniti na desktop sučelju). Odabirom opcije dodatne enkripcije, poruke i njihovi privitci postaju zaštićeni, dok se sam proces pisanja i slanja nastavlja na uobičajen način.

