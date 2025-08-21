IRB nije platio otkupninu napadačima, sustav je oporavljen

Jedna od žrtava nedavne hakerske ransomware kampanje, koja je iskoristila propust u SharePointu, bio je i Institut Ruđer Bošković. Istraga incidenta još je u tijeku, a svoje su IT sustave uspjeli oporaviti

Institut Ruđer Bošković (IRB) je u četvrtak, 31. srpnja 2025., bio meta hakerskog napada, jednog u nizu globalnih napada u kojima je pogođeno najmanje 9.000 institucija korištenjem ToolShell seta ranjivosti u Microsoft SharePointu. Slijedom incidenta stiglo je još jedno priopćenje za javnost, u kojem iz IRB-a opisuju vrstu napada i trenutačno stanje svojih informatičkih sustava i procesa.

Oporavljeno iz backupa

Zahvaljujući preventivnim mjerama i stručnom radu angažiranih IT stručnjaka, podatci i aplikacije administrativnih i stručnih službi, koji su bili pogođeni napadom, u velikoj su mjeri vraćeni iz sigurnosnih kopija (backupova). Sustavi su ponovno funkcionalni, uključujući web, email i većinu aplikacija administrativnih i stručnih službi, poručuju iz IRB-a.

Forenzička analiza je pokazala da se radilo o ransomware napadu koji je zahvatio dio mreže namijenjen poslovnim procesima administrativnih i stručnih službi. Preventivnom izolacijom ostatka mreže spriječeno je širenje napada na druge dijelove sustava. Stručnjaci nisu pronašli dokaze o izvlačenju podataka.

Na zahtjev napadača za isplatom IRB nije udovoljio jer je tim stručnjaka iz sigurnosnih kopija vratio većinu podataka i aplikacija na nove, unaprijeđene poslužitelje. Oporavak sustava iskorišten je i za daljnje jačanje ranije započete modernizacije IT infrastrukture. U nadolazećem razdoblju, IRB će intenzivno nastaviti s ovim aktivnostima, uključujući provedbu niza preporuka nacionalnog CERT-a.

Zbog posljedica napada, e-mail sustav IRB-a nije bio funkcionalan do ponovne uspostave 8. kolovoza 2025. Svi mailovi poslani na email adrese IRB-a u razdoblju od 31. 7. 2025. do 8. 8. 2025. nisu zaprimljeni pa iz Instituta mole pošiljatelje da ih ponovno pošalju.

Incident je prijavljen MUP-u, nacionalnom CERT-u, AZOP-u i drugim nadležnim institucijama. Budući da je istraga MUP-a još u tijeku, IRB ne može iznositi dodatne detalje o napadu ili napadačima.