Maersku infekcija ransomwareom zadala puno posla

Poznata danska tvrtka Maersk, koja se bavi pretežito kontejnerskim prijevozom, tijekom drugog kvartala prošle godine je prema vlastitom priznanju doživjela poprilične neugodnosti kada je njihovu računalnu infrastrukturu pogodila modificirana verzija ransomwarea Petya poznata pod imenom NonPetya.

Gašenjem pojedinih sustava kako bi se spriječila daljnja infekcija zabilježen je gubitak prihoda koji se kreće između 200 do 300 milijuna američkih dolara. Curenje osjetljivih podataka same tvrtke i njezinih klijenata uspješno je izbjegnuto, no najveći posao je čini se bio na administratorima Maerkovih računalnih sustava nakon same infekcije.

Tvrtka je objavila kako su njezini djelatnici izveli čudesan podvig i u samo deset dana uspjeli izvesti reinstalaciju ukupno 4 tisuće poslužitelja, 45 tisuća osobnih računala i 2 i pol tisuće aplikacija, što je posao koji obično traje oko pola godine. U tih deset dana sve u tvrtki što se tiče kontejnerskog prometa je izvođeno ručno, a pad u prometu iznosio je 20%.