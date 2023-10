Nedavni hakerski napad na Međunarodni kazneni sud za cilj je imao špijunažu

Međunarodni kazneni sud (ICC) sa sjedištem u Den Haagu prošloga je mjeseca bio na meti hakera. Tada se pisalo da su nepoznati napadači uspjeli upasti u njihove računalne sustave i odande ukrasti veći broj povjerljivih dokumenata, no to nije bilo potvrđeno. Ovoga tjedna, pak, oglasio se i ICC prvim službenim priopćenjem vezanim za taj slučaj.

U njemu pišu da su prije pet tjedana primijetili kibernetički napad i na njega odgovorili različitim ozbiljnim mjerama, u suradnji s vlastima Nizozemske i vanjskim stručnjacima za sigurnost. Nakon svega su proveli i forenzičku analizu, koja je razjasnila uzroke napada, njegov utjecaj na Sud te dala preporuke za otklanjanje sličnih prijetnji.

Počinitelj nepoznat

Do sada prikupljeni dokazi, kažu iz Suda, upućuju na to da je bila riječ o ciljanom i sofisticiranom napadu s ciljem špijunaže. Sami time, napad tumače kao pokušaj podrivanja same institucije i njezine zadaće. U priopćenju spominju i moguću krađu podataka, koju nisu potvrdili, ali su najavili da će obavijestiti sve eventualno oštećene strane, ako se pokaže da ima dovoljno dokaza za "curenje" podataka. Istraga za sada nije pokazala tko stoji iza ovog napada, već bi to trebala utvrditi tekuća istraga, koju provode nizozemski istražitelji i policija.

Ono što je također sada isplivalo na površinu, jest činjenica da napadači koriste i razne dezinformacijske kampanje kako bi okaljali imidž ove institucije i njezinih aktivnosti. Nadalje, nekolicina je njihovih službenika, sudaca i tužitelja nedavno podvrgnuta raznim tužbama, a Sud je pod konstantnim napadima i dnevno se suočava s pokušajima računalnih napada na svoje sustave. Povrh toga, nedavno su uspješno spriječili gotovo uspješan pokušaj infiltriranja stranog špijuna u svoju instituciju, pod krinkom da je riječ o stažistu.

Sud će zbog svega toga uvesti nove mjere za borbu protiv svih oblika kibernetičkih prijetnji te podići razinu sigurnosti.

Podsjetimo, tek koji dan prije velikog hakerskog, a sada vidimo i špijunskog, napada, glavni tužitelj Međunarodnog kaznenog suda Karim Khan bio je najavio da će se oni početi baviti i ozbiljnim zločinima počinjenima u digitalnoj domeni. Kibernetički kriminal danas poprima oblike koji ispunjavaju uvjete teških zločina kojima se ova institucija bavi, smatra Khan.