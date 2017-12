Pogled unatrag: najlošije lozinke protekle godine

Tradicionalno krajem prosinca sigurnosni stručnjaci izdaju popis najgorih lozinki koje ljudi i dalje koriste, a koje su se našle u raznim ukradenim ili hakiranim bazama podataka. Niti ova godina nije iznimka, a mi, nažalost, još jednom moramo zaključiti kako bedastim jednostavnim lozinkama čovječanstvo još uvijek nije stalo na kraj.

Unatoč svim upozorenjima, silnoj tehnologiji, pravilima za postavljanje lozinki i opetovanim vijestima poput ove – korisnici računala diljem svijeta i dalje štite svoje najvažnije podatke frazama poput "123456", a oni kreativniji i kompliciranim riječima "password" ili pak "qwerty".

Sigurnosna kompanija SplashData priredila je pregled najlošijih lozinki korištenih ove godine. Popis je nastao iz 5 milijuna lozinki koje su se nekako našle u javnosti, a lista se ne razlikuje pretjerano od dosadašnjih.

Top 5 najlošijih lozinki 2017. (koristi ih ukupno 3% korisnika) 1. 123456 2. password 3. 12345678 4. qwerty 5. 12345

Osim ovih, koje su redovno u top 5, ove su se godine na listi našle i nešto drugačije, ali opet nedovoljno dobre lozinke koje do sada nisu bile rangirane ovako visoko. Primjerice, to su "letmein", "whatever", "monkey" i "starwars".

Od 6. do 25. mjesta neslavne ljestvice našle su se tako lozinke: 123456789, letmein, 1234567, football, iloveyou, admin, welcome, monkey, login, abc123, starwars, 123123, dragon, passw0rd, master, hello, freedom, whatever, qazwsx, trustno1. Prvih 25 najgorih lozinki na svijetu ukupno koristi zabrinjavajućih 10% ljudi.