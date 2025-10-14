Razvijena end-to-end enkripcija za git usluge

Inženjeri Sveučilišta u Sydneyju otkrili su način na koji će osigurati sigurnost izvornog koda uz minimalan utjecaj na performanse

Većina svjetskog koda pohranjena je na git servisima, online hosting platformama koje se često koriste u IT industriji za razvoj softvera. Popularnost git servisa donijela je i povećane sigurnosne prijetnje, uključujući slučajeve krađe koda i umetanja zlonamjernih izmjena, o čemu svjedoče incidenti u kompanijama kao što su Coinbase i Okta.

Demonstracija zaštićenog teksta kad se koristi 'end-to-end' enkripcija The University of Sydney

No, sada su australski istraživači razvili end-to-end enkripciju koja može osigurati sigurnost uz mali utjecaj na performanse. Rješenje inženjera Sveučilišta u Sydneyju namijenjeno je zaštiti git servisa kao što su GitHub i Bitbucket, ključnih platformi na kojima se čuva većina globalnog izvornog koda.

Od izvora do odredišta

Nova enkripcija osigurava da je kod šifriran od izvora do odredišta, čime se podaci štite čak i ako je poslužitelj kompromitiran. Rješenje je posebno optimizirano za rad s postojećim git platformama bez značajnog utjecaja na performanse. Inovacija leži u prilagođenom algoritmu – umjesto da šifrira cijelu verziju koda pri svakoj izmjeni, enkripcija se primjenjuje samo na stvarno unesene promjene, što drastično smanjuje zahtjeve za procesorskom snagom i pohranom.

Demonstracija end-to-end enkripcije: s lijeve strane je izvorni tekst, a s lijeve strane je enkriptirana verzija, koja izgleda kao zid nasumičnih tekstova The University of Sydney

Projekt je djelomično financiran putem Googleove Digital Future Initiative i bit će predstavljen na na ACM-ovoj konferenciji o računalnoj i komunikacijskoj sigurnosti, a njegovi autori najavljuju mogućnost javne dostupnosti koda.