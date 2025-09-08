Korisnici GitHuba su ljuti: Želimo isključiti nametnuti Copilot

Unatoč Microsoftovoj promociji, sve veći broj developera na GitHubu izražava nezadovoljstvo zbog nametljivih Copilot značajki, tražeći načine da ih u potpunosti blokiraju

Bug.hr ponedjeljak, 8. rujna 2025. u 20:03

Generativna umjetna inteligencija postala je nezaobilazan alat u svijetu programiranja, no čini se da nisu svi oduševljeni. Prema pisanju portala TechRadar, sve je veći otpor unutar GitHub zajednice prema Microsoftovom AI asistentu, Copilotu, kojeg mnogi doživljavaju kao nametljiv i neželjen dodatak.

Iako je dokazano da AI alati poput Copilota mogu povećati produktivnost, mnogi korisnici GitHuba aktivno ga žele izbjeći. Analiza najpopularnijih rasprava na platformi u protekloj godini otkrila je da su dvije na samom vrhu bile upravo one koje se tiču blokiranja Copilota – jedna vezana za sprječavanje automatskog generiranja issues i pull requestova, a druga za nemogućnost isključivanja AI recenzija koda. Unatoč brojnim pritužbama, nijedan od ovih problema do danas nije riješen.

Korisnici su očito nezadovoljni nametljivošću alata, kao i činjenicom da se Copilot trenira na njihovom kodu bez izričitog pristanka. Jedan od glasnijih korisnika, Andi McClure, u više je navrata tražio uklanjanje ili blokiranje Copilot značajki, no bezuspješno. McClure ističe kako je podrška zajednice ovakvim zahtjevima značajno porasla u posljednjih šest mjeseci. "Iako Microsoft već neko vrijeme gura Copilot u sve više dijelova sučelja, ove godine su prešli točku nakon koje ga velik broj ljudi više ne želi ignorirati", izjavio je.

S druge strane, Microsoft, vlasnik GitHuba, ne pokazuje namjeru usporiti. Izvršni direktor Satya Nadella nedavno je objavio kako Copilot ima dvadeset milijuna korisnika, uz porast od 75% u poslovnom sektoru na kvartalnoj razini. Nadella je dodao i da je Microsoftova "obitelj Copilot aplikacija" premašila sto milijuna aktivnih korisnika, a navodno ga koristi devet od deset kompanija s liste Fortune 100.

No, čini se da impresivne brojke ne odražavaju stvarni entuzijazam samih developera. Njihove glavne brige odnose se na AI-generirani "otpad" (eng. slop) – kod niske kvalitete koji zahtijeva opsežne provjere. Dodatni problemi su korištenje koda zaštićenog autorskim pravima bez navođenja izvora, upitna točnost generiranih rješenja te etička pitanja o utjecaju na programersku zajednicu.

Dok Microsoft slavi rast i gura Copilot kao budućnost razvoja softvera, glasovi nezadovoljnih unutar developerske zajednice postaju sve glasniji.



HI-FI SETUP TJEDNA: Audiovector, Primare, Bluesound

Novosti

Slušaonica Ronis Velesajam

U našoj slušaonici svakodnevno slažemo zanimljive hi-fi sisteme raznih razina kompleksnosti, kvalitete i cijene za prezentacije našim posjetiteljima.

5.850 EUR Kupi

Donosi snažan i uravnotežen bas.

Akcija

REL ACOUSTICS T/7X

Opremljen 8" aktivnim i 10" pasivnim driverom, Class A/B pojačalom od 200W i REL Speakon high-level ulazima, pruža dubok i prirodan zvuk koji se savršeno stapa s glavnim zvučnicima.

1.099 € 1.223,00 € Akcija

Britanski audiofilski zvučnik izrađen u Oxfordshireu.

Akcija

FALCON ACOUSTICS M10

Kompaktni 2-smjerni bas-refleks monitor sa 5” Falcon B110 wooferom i 25 mm M-range soft dome visokotoncem (SEAS) pruža frekvencijski odziv 40 Hz – 25 kHz uz osjetljivost 86 dB i impedanciju 8Ω. Snage do 100 W, u drvenom furniru, mase 7,5 kg po komadu.

2.174 € 2.899 € Akcija

Kompaktna veličina. Moćan zvuk.

Akcija

BLUESOUND Node N132

Hi-fi glazbeni streamer BluOS NODE (N132) s ESS ES9039Q2M DAC-om donosi vrhunsku kvalitetu zvuka, podršku za visoko-rezolucijske formate (FLAC, MQA, DSD256), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 aptX Adaptive, HDMI eARC, AirPlay 2 i brojne servise. Upravlja se BluOS aplikacijom, dimenzije 220×46×146 mm.

529 € 589 € Akcija

Kompatibilan s većinom subwoofera.

Akcija

AUDIOQUEST Sub IRISH RED 2m

AudioQuest Irish Red RCA kabel za subwoofer povezuje pojačala, prijemnike, soundbarove i AVR uređaje. Masivni vodiči sa 0,5% srebra smanjuju izobličenja, pjenasti polietilen čuva dinamiku, a metalni sloj uklanja visokofrekventne smetnje.

89 € 103 € Akcija

Bezvremenski uređaj.

Preporuka

NAD C 3050 pojačalo

NAD C 3050 stereo pojačalo spaja retro dizajn s modernom tehnologijom. Nudi 100W po kanalu, HybridDigital UcD pojačalo, TI visokorezolucijski DAC, HDMI eARC, MM phono ulaz, Bluetooth aptX HD i podršku za MDC2 nadogradnje s BluOS streamingom i Dirac Live korekcijom prostorije.

1.489 € Kupi

Zapanjujuća kvaliteta zvuka.

Preporuka

CAMBRIDGE AUDIO CXN 100

Cambridge CXN100 mrežni player s ESS ES9028Q2M SABRE32 DAC-om i StreamMagic Gen4 modulom donosi vrhunski zvuk, podršku za MQA, Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer, internet radio, Roon Ready funkcije te povezivanje preko USB, Coaxial, TOSLINK, Chromecast, AirPlay 2 i Bluetootha uz veliki hi-res zaslon.

1.089,00 € Kupi

Streaming pojačalo s ugrađenim HEOS-om.

Preporuka

DENON PMA-900HNE

Stereo pojačalo 50W+50W (8Ω), 85W+85W (4Ω), THD 0.01%, MM/MC phono ulaz, Subwoofer pre-out, A/B zvučnici, OLED zaslon. Wi-Fi 2.4/5GHz, Bluetooth, AirPlay 2, Alexa, Google Assistant, Siri. Streaming: Spotify, Tidal, Deezer, Amazon Music. Podržava DSD, FLAC, WAV, ALAC. Dim. 434×376×131mm, 8.3kg.

749 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi