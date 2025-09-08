Korisnici GitHuba su ljuti: Želimo isključiti nametnuti Copilot

Unatoč Microsoftovoj promociji, sve veći broj developera na GitHubu izražava nezadovoljstvo zbog nametljivih Copilot značajki, tražeći načine da ih u potpunosti blokiraju

Generativna umjetna inteligencija postala je nezaobilazan alat u svijetu programiranja, no čini se da nisu svi oduševljeni. Prema pisanju portala TechRadar, sve je veći otpor unutar GitHub zajednice prema Microsoftovom AI asistentu, Copilotu, kojeg mnogi doživljavaju kao nametljiv i neželjen dodatak.

Iako je dokazano da AI alati poput Copilota mogu povećati produktivnost, mnogi korisnici GitHuba aktivno ga žele izbjeći. Analiza najpopularnijih rasprava na platformi u protekloj godini otkrila je da su dvije na samom vrhu bile upravo one koje se tiču blokiranja Copilota – jedna vezana za sprječavanje automatskog generiranja issues i pull requestova, a druga za nemogućnost isključivanja AI recenzija koda. Unatoč brojnim pritužbama, nijedan od ovih problema do danas nije riješen.

Korisnici su očito nezadovoljni nametljivošću alata, kao i činjenicom da se Copilot trenira na njihovom kodu bez izričitog pristanka. Jedan od glasnijih korisnika, Andi McClure, u više je navrata tražio uklanjanje ili blokiranje Copilot značajki, no bezuspješno. McClure ističe kako je podrška zajednice ovakvim zahtjevima značajno porasla u posljednjih šest mjeseci. "Iako Microsoft već neko vrijeme gura Copilot u sve više dijelova sučelja, ove godine su prešli točku nakon koje ga velik broj ljudi više ne želi ignorirati", izjavio je.

S druge strane, Microsoft, vlasnik GitHuba, ne pokazuje namjeru usporiti. Izvršni direktor Satya Nadella nedavno je objavio kako Copilot ima dvadeset milijuna korisnika, uz porast od 75% u poslovnom sektoru na kvartalnoj razini. Nadella je dodao i da je Microsoftova "obitelj Copilot aplikacija" premašila sto milijuna aktivnih korisnika, a navodno ga koristi devet od deset kompanija s liste Fortune 100.

No, čini se da impresivne brojke ne odražavaju stvarni entuzijazam samih developera. Njihove glavne brige odnose se na AI-generirani "otpad" (eng. slop) – kod niske kvalitete koji zahtijeva opsežne provjere. Dodatni problemi su korištenje koda zaštićenog autorskim pravima bez navođenja izvora, upitna točnost generiranih rješenja te etička pitanja o utjecaju na programersku zajednicu.

Dok Microsoft slavi rast i gura Copilot kao budućnost razvoja softvera, glasovi nezadovoljnih unutar developerske zajednice postaju sve glasniji.