Antipiratska kampanja možda je koristila piratizirane fontove

Bilo je zabavno krajem 90-tih i početkom 2000-tih pratiti antipiratska nastojanja velikih tvrtki da spriječe piratiziranje kako softvera, tako i filmova i glazbe (Napster, recimo…).

Među tim kampanjama bilo je onih koje nisu imale nikakav utjecaj na pop-kulturu i doseg, i onih koje su imale doseg i utjecaj, ali mahom su bile žestoko izrugivane.

Poznata je britanska kampanja „You wouldn't download a car if you could, would you?“, na što je „Internet“ spremno odgovorio: „F**k you, you bet I would if I could!“

Varijanta izjednačavanja neovlaštenog skidanja softvera bila je kampanja "You Wouldn't Steal a Car" ("Ne bi ukrao auto") udruženja filmske industrije Amerike (MPAA) iz sredine 2000-ih, koja je upozoravala protiv piratiziranja filmova. Iako su nastupali s moralizatorskom poukom, ispostavilo se da je ironičnom igrom sudbine sama kampanja možda koristila piratiziran font u svojim materijalima.

Naglasak je na možda, jer i dva desetljeća kasnije nije posve jasno tko drži digitalna prava na što.

Prema pisanju na Engadgetu, u spotu koji se vrtio na američkim TV kanalima tinejdžerica klikne na gumb "Download" na web stranici, nakon čega se pojavljuje tekst "You wouldn't steal a car" (nema verzije „download a car“ koja se pokazala kao dobar šlagvort za bezobrazan odgovor) koji izgleda kao da je napisan sprejem kroz šablonu.

Prema web stranici "Fonts in Use", korišteni font je FF Confidential, dizajniran 1992. godine. Međutim, istraživanje je pokazalo da je kampanja vjerojatno koristila font XBand Rough, koji je klon originalnog FF Confidential fonta.

Da ili ne, pitanje je sad...

Melissa Lewis, novinarka Centra za istraživačko novinarstvo, kontaktirala je dizajnera originalnog fonta, Justa van Rossuma, koji je potvrdio da je XBand Rough klon njegovog fonta. Analiza internetskog korisnika pod pseudonimom "Rib koja je provedena na PDF-u s arhivirane web stranice kampanje otkrila je da je korišteni font zaista bio XBand Rough.

Van Rossum (ako vam prezime zvuči poznato, nije slučajno radi se o bratu Guida van Rossuma, tvorca Pytona) izjavio je za TorrentFreak da je znao da je anti-piratska kampanja koristila njegov font i da je znao za postojanje klona. Nije znao da je industrijska grupa koristila piratiziranu verziju u svojoj kampanji, ali je situaciju nazvao "urnebesnom".

TIL: The 2000s piracy PSA used a font designed by the fantastic Just van Rossum, whose brother Guido created the Python programming language. — Melissa Lewis (@melissa.news) 2025-04-20T01:14:47.420Z

Pitanje zaštite fontova i tipografije je složeno. U SAD-u, sam dizajn slova (tipografija) nije podložan zaštiti autorskih prava, kako je odlučeno u slučaju Eltra Corp. v. Ringer iz 1978. godine. Međutim, računalni font kao softver može biti zaštićen autorskim pravima.

FF Confidential je prvi put objavljen od strane FontFont foundryja 1992. godine. FontFont je 2014. godine preuzela tvrtka Monotype Imaging. U online trgovini Monotype, FF Confidential nosi simbol zaštitnog znaka i navodi se da je registriran u Uredu za patente i zaštitne znakove SAD-a.

U Ujedinjenom Kraljevstvu, gdje su se također prikazivale anti-piratske reklame, zaštita autorskih prava za tipografiju traje 25 godina nakon prve objave. U Njemačkoj, gdje je sjedište originalnog izdavača FontFont, tipografije su zaštićene prvih 10 godina, a zatim dodatnih 15 godina ako nositelj prava plati naknadu.

Udruženje filmske industrije (sada samo MPA, bez "of America") odbilo je komentirati situaciju, što se čini i najpametnije.