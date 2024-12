"Hawk Tuah" djevojka iz viralnog videa opelješila ulagače u njezin memecoin

Protekloga ljeta svijet je doslovno preko noći dobio novi internetski mem, a jedna je 22-godišnjakinja slučajno stekla globalnu slavu. Na sasvim obično pitanje u jednom usputnom TikTok intervjuu na cesti, Hailey Welch iz Belfasta (savezna država Tennnessee) odgovorila je, sigurno znate što, a njezina onomatopeja pljuvanja "hawk tuah" odmah je ušla u urbani sleng.

Nevjerojatnu popularnost i pozornost svijeta, koju je u kratko vrijeme privukla, mnogima simpatična djevojka isto je tako brzo zgrabila i iskoristila svojih pet minuta slave. Kroz samo nekoliko tjedana već je prodavala merch sa svojim likom i tom frazom, pokrenula podcast (sada jedan od pet najgledanijih na svijetu!), počela se pojavljivati na raznim događanjima kao pravi celebrity, zarađujući 30-ak tisuća dolara po pojavljivanju… pa je bilo samo pitanje vremena kad će se uskočiti i u trenutačno ponovno vrlo lukrativni svijet kriptovaluta.

"Hawk tuah" i pljuni na ulagače

Hailey Welch, danas svima znana kao "Hawk Tuah Girl", vidjela je i tu poslovnu priliku, pa je – dok je bitcoin manija ponovno na vrhuncu – uz veliku pompu lansirala i svoj altcoin. Bila je to klasična meme kriptovaluta HAWK, stvorena uz male troškove, bez nekog pametnog cilja ili svrhe, namijenjena onima koji bi se također željeli preko noći obogatiti ulaganjem u beskorisnu digitalnu imovinu. Tipični je to shitcoin, bilo je od samog početka jasno svima koji su imalo upoznati s kriptosvijetom, no – da parafraziramo američku poslovicu – "majka naivaca je uvijek trudna", pa je kriptovaluta HAWK vrlo brzo izazvala pomamu.

Odmah po lansiranju, 4. prosinca, kupci su pohrlili kupiti svoj token, izdan na Solaninom blockchainu. U nekoliko sati nakon lansiranja, ukupna kapitalizacija te kriptovalute dosegnula je astronomskih gotovo pola milijarde dolara, da bi nakon samo 20 minuta pala na oko 25 milijuna – oni, dakle, koji su u prvim trenucima kupovali tokene na njima su izgubili preko 95%. To je odmah potaknulo sumnje mnogih, a one su se brzo pretvorile i u ozbiljne optužbe za rug pull prevaru.

Stvorili, prodali, napustili

Ulagači su Hailey Welch i njezin tim optužili za zavaravanje i prodaju digitalnih tokena koje su sami držali, da bi navukli ulagače, pokupili zaradu, a potom prepustili coin tržištu i neizbježnom padu vrijednosti. Neovisni istražitelji dokazali su da je, iako je ona tvrdila suprotno, oko 96% ponude HAWK tokena bilo koncentrirano u jednom skupu međusobno povezanih digitalnih lisnica. Dakako, bili su to walleti tima koji je za nju kreirao kriptovalutu i radio na njezinom lansiranju, a akcije s tih računa bile su koordinirane.

Određena je količina tokena prodana inicijalnim ulagateljima po visokoj cijeni, pokretači su odmah rasprodali tokene koje su si ranije sami bili dodijelili (za koje nisu bili ugovorno vezani), ugrabili novac i pokrenuli veliki pad cijene. Klasično je to "izvlačenje tepiha" ispod nogu investitora, kažu upućeni, dok prevareni ulagači najavljuju pokretanje tužbi. "Ako ste uložili u takav token, tko vam je kriv", jedan je od češćih komentara na društvenim mrežama.

Svoju istragu objavio je i youtuber Stephen Findeisen, vlasnik poznatog kanala Coffeezilla, koji već godinama istražuje slične prevare. U njoj donosi dokaze za insajdersko trgovanje u kojem su ljudi bliski pokretačima tokena zaradili, a široka zajednica ulagača je poprilično izgubila. Među njima su primarno ljudi neupućeni u kriptosvijet i rizike, koji su se samo htjeli priključiti viralnom trendu.