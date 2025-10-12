NASA-inom programu Voyager prijeti smanjenje proračuna za 26%

Usred velike neizvjesnosti uzrokovane blokadom rada američke savezne vlade, NASA-in legendarni svemirski program Voyager mogao bi se suočiti s drastičnim smanjenjem proračuna – od čak 26%. Prema informacijama upućenih izvora iz Laboratorija za reaktivni pogon (JPL), ova je povijesna misija postala žrtvom širih financijskih rezova koji potresaju američku svemirsku agenciju. Posebno je čudno što se ovaj program našao na meti ušteda, jer mu se godišnji troškovi procjenjuju na samo pet milijuna dolara, što je gotovo pa zanemarivo u odnosu na brojne daleko skuplje misije i projekte unutar NASA-e (koja inače ima na raspolaganju oko 25 milijardi dolara na godinu).

"Stanje potpunog kaosa"

Izvori koji su anonimno o tome govorili za portal The Register, izrazili su veliko nezadovoljstvo. "Prilično smo ogorčeni što bi Voyager mogao izgubiti 26 posto svog proračuna... On je tako prokleto malen... Cijela je situacija apsolutno nečuvena", izjavio je jedan od sugovornika. Situaciju dodatno komplicira činjenica da je JPL već proveo nekoliko krugova otpuštanja od dolaska Trumpove vlade, a ako se predloženi proračun usvoji, stotine ili čak tisuće dodatnih zaposlenika mogle bi ostati bez posla. "Sve je u stanju potpunog kaosa", dodao je ovaj izvor.

Ovo nije prvi put da se znanstvena zajednica unutar NASA-e buni protiv smanjenja financiranja za pola stoljeća star svemirski program. Još u srpnju, gotovo 300 sadašnjih i bivših zaposlenika NASA-e, uključujući astronaute, inženjere i znanstvenike, potpisalo je "Voyager deklaraciju". Riječ je o službenoj izjavi kojom se prosvjedovalo protiv postupaka Trumpove administracije, za koje potpisnici tvrde da ugrožavaju znanstveni integritet i sigurnost misija agencije.

U deklaraciji je 287 potpisnika upozorilo da političko uplitanje i nagla smanjenja proračuna mogu ugroziti desetljeća napretka u istraživanju svemira, aeronautici i klimatskim znanostima. Argumentirali su da pokušaji vladajućih da smanje NASA-in znanstveni proračun za čak do 50% potkopavaju prioritete rada Agencije koje je odobrio Kongres.

Neizvjesna sudbina

Lansirane prije gotovo 50 godina na putovanje Sunčevim sustavom, sonde Voyager 1 i 2 danas se nalaze daleko izvan njega, u međuzvjezdanom prostoru. Obje i dalje prikupljaju ključne znanstvene podatke o svojem okruženju, unatoč tehničkim izazovima s kojima su se suočavale posljednjih godina. Konačni proračun još uvijek nije finaliziran, a sporovi oko financiranja koji su i doveli do aktualne blokade američke vlade, ostavljaju sudbinu ove (ali i ostalih NASA-inih znanstvenih misija) krajnje neizvjesnom.

Trumpova administracija za fiskalnu 2026. godinu predložila je rez NASA-i dodijeljenih sredstava od oko 24%, od čega bi većina uštede bila na znanstvenim misijama. Tako bi programi astrofizike dobili 66% manje sredstava, oni vezani uz Zemlju oko 50% manje, a biološki i fizički projekti bili bi srezani i za više od 70%. Uz to, određene misije bile bi neupitno otkazane ili značajno izmijenjene.