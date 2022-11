Huawei FreeBuds SE nove su bežične slušalice na našem tržištu

Nakon što je Huawei nedavno doveo Mate 50 Pro i nova 10 SE mobitele u Hrvatsku, ovog je četvrtka najavio i lokalni početak njihovih najnovijih bežičnih slušalica – Huawei FreeBuds SE.

Naime, Huawei je napravio FreeBuds SE s fokusom na mlađe generacije, što se odmah može vidjeti pri prvom pogledu na njihov dizajn. Dolaze u dvije boje, bijeloj i svijetlo plavoj, a iz tvrtke kažu da su ergonomski prilagođene i lagane, što znači da ne bi trebale stvarati nelagodu prilikom dužeg korištenja.

FreeBuds SE dolaze s prilagođenim akustičnim komponentama i 10-milimetarskim dinamičkim pokretačem. Iz Huaweija tvrde da realistično reproduciraju zvuk, ističući posebice duboki i snažni bas, kao i sustav poništavanja buke iz okoliša koji koristi dva mikrofona. Tu je i tehnologija oblikovanja snopa zvuka koja poboljšava glas korisnika te omogućuje drugoj strani da jasnije čuje govor pozivatelja.

Huaweijeve slušalice uz njihovu „kutijicu“ mogu reproducirati glazbu do 24 sata, no ako ih se koristi samostalno, ta se brojka smanjuje na šest sati. Situacija je kod glasovnih poziva drugačija, pa se tako navodi da slušalice samostalno mogu izdržati do četiri sata telefoniranja, odnosno 16 sati ako ih se koristi s „kutijicom“ za punjenje.

Od ostalih značajki, tu je Bluetooth 5.2 povezivost, automatsko uparivanje, automatska detekcija i pauziranje reprodukcija zvuka prilikom skidanja slušalica te kontrole na dodir putem G-senzora. Huawei FreeBuds SE dostupne su za kupnju po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 449 kuna (61 euro).