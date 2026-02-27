Samsung predstavio Galaxy Buds 4 i Buds 4 Pro s novim dizajnom

Fokus kod Samsungovih novih slušalica je na kvaliteti zvuka i poboljšanom ANC-u, što će se posebice primijetiti kod Galaxy Budsa 4 Pro

Uz novu seriju mobitela Galaxy S26 o kojoj ste već imali priliku čitati na našem portalu, Samsung je predstavio i novu generaciju bežičnih slušalica Galaxy Buds 4 i Galaxy Buds 4 Pro.

Naime, Samsung je u potpunosti redizajnirao kućište ovih slušalica pa one sada leže ravno, što ih čini lakšima za vađenje i spremanje u kutijicu za punjenje. Prozirni poklopac ostao je dio dizajna kutijice, dok su dosadašnje trokutaste drške zamijenjene ravnim, izrađenima od brušenog metala. Dodirno osjetljivo područje dodatno je naglašeno kako bi se lakše pronašlo pod prstima, a po novome su podržane geste stiskanja i povlačenja.

Skuplji model, Galaxy Buds 4 Pro, donosi poboljšani dvosmjerni sustav zvučnika s većim wooferom i tweeterom, pri čemu su zvučnici gotovo 20 posto veći nego na prethodnoj generaciji. Uz to, podržana je i reprodukcija 24-bitnog 96 kHz Hi-Fi zvuka. S druge strane, Galaxy Buds 4 ima otvoreni dizajn, što bi trebalo pridonijeti većoj udobnosti pri dugotrajnom nošenju, ali uz potencijalno slabije aktivno poništavanje buke (ANC).

Galaxy Buds 4 Pro Foto: Samsung

Kad smo već kod ANC-a, spomenimo da su oba modela opremljena tehnologijom Enhanced Adaptive ANC, koja selektivno prilagođava razinu poništavanja buke ovisno o okruženju. Tu je i značajka Super Clear Call, koja omogućuje 16 kHz kvalitetu poziva uz dodatno uklanjanje pozadinske buke prilikom razgovora.

Galaxy Buds 4 Foto: Samsung

Slušalice su kompatibilne sa svim mobitelima, no korisnici Samsungovih uređaja dobivaju dodatne funkcije, uključujući brzo povezivanje bez aplikacije i napredne kontrole putem Quick Panela. Podržano je i hands-free upravljanje gestama glavom za prihvaćanje ili odbijanje poziva, kao i glasovno upravljanje putem Bixbyja. Moći će se koristiti i funkcija Interpreter za prijevod u stvarnom vremenu između više jezika.

Oba modela slušalica već se mogu prednaručiti, dok službena prodaja počinje 11. ožujka. Galaxy Buds 4 moći će se kupiti u crnoj i bijeloj boji po cijeni od 180 eura, dok će Galaxy Buds 4 Pro biti 250 eura te uz crnu i bijelu dolaze i u ružičasto zlatnoj nijansi.