Potvrđen datum predstavljanja Galaxyja S26

Točno 25. veljače, Samsung će održati prvi ovogodišnji Unpacked na kojem će biti predstavljena nova serija mobitela Galaxy S26, kao i slušalice Galaxy Buds 4

Matej Markovinović petak, 30. siječnja 2026. u 17:13
Galaxy S25 Ultra 📷 Foto: Samsung
Galaxy S25 Ultra Foto: Samsung

Neki su već dobili pozivnice za Samsungov prvi ovogodišnji Galaxy Unpacked, na kojem će tvrtka predstaviti svoju novu generaciju flagship mobitela. Kako to i inače biva, pozivnice su već procurile na društvenim mrežama te je vidljivo da će se događaj održati 25. veljače.

Koja je točno lokacija događaja, trenutno nije poznato, ali se pretpostavlja da će to biti San Francisco. Sve te informacije poklapaju se s onima koje su još objavili korejski mediji protekle jeseni, pozivajući se na izvore direktno iz Samsunga.

Uz Galaxy S26, Galaxy S26+ i Galaxy S26 Ultru, očekuje se da će Samsung na Unpackedu predstaviti i novu seriju bežičnih slušalica Galaxy Buds 4. Prodaja svih novih uređaja trebala bi započeti već početkom ožujka.

 

