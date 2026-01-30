Potvrđen datum predstavljanja Galaxyja S26

Točno 25. veljače, Samsung će održati prvi ovogodišnji Unpacked na kojem će biti predstavljena nova serija mobitela Galaxy S26, kao i slušalice Galaxy Buds 4

Neki su već dobili pozivnice za Samsungov prvi ovogodišnji Galaxy Unpacked, na kojem će tvrtka predstaviti svoju novu generaciju flagship mobitela. Kako to i inače biva, pozivnice su već procurile na društvenim mrežama te je vidljivo da će se događaj održati 25. veljače.

Koja je točno lokacija događaja, trenutno nije poznato, ali se pretpostavlja da će to biti San Francisco. Sve te informacije poklapaju se s onima koje su još objavili korejski mediji protekle jeseni, pozivajući se na izvore direktno iz Samsunga.

No big surprise here, right? Galaxy S26 family + Galaxy Buds4 lineup launching 25 February. pic.twitter.com/op2gdZMpp3 — Evan Blass (@evleaks) January 29, 2026

Uz Galaxy S26, Galaxy S26+ i Galaxy S26 Ultru, očekuje se da će Samsung na Unpackedu predstaviti i novu seriju bežičnih slušalica Galaxy Buds 4. Prodaja svih novih uređaja trebala bi započeti već početkom ožujka.