A1 predstavio pametne spremnike za otpad temeljene na IoT tehnologiji

A1 Hrvatska je predstavila tri modela pametnih spremnika za zbrinjavanje otpada kakvi se koriste u mnogim svjetskim pametnim gradovima s ciljem učinkovitijeg gospodarenja otpadom. Zahvaljujući tehnologiji interneta stvari (IoT) te povezivosti na A1 NB IoT mreži nužnima za rad pametnih spremnika, optimizirana je učestalost prikupljanja otpada, a time i smanjen ugljični otisak sustava zbrinjavanja otpada, čuvajući okoliš i zdravlje ljudi, rečeno je na današnjem virtualnom predstavljanju za medije.

Pojedini europski i svjetski gradovi već su proveli pilot projekte kojima su potvrdili mnogobrojne prednosti primjene IoT tehnologije u učinkovitom gospodarenju otpadom, odnosno pametnih spremnika za otpad. Engleski Newcastle je primjenom senzorike popunjenosti i platformom za optimalno prikupljanje otpada na 1200 kanti uštedio 50% u operativnim troškovima. Procijenili su da je to 49% manje zagađenja CO 2 i ujedno imali 51% manje prigovora građana. Lučki predio Dublina u Irskoj, uvođenjem sustava pametnih spremnika smanjio je stopu prikupljanja otpada za čak 85%, što je rezultiralo uštedom od 75% u operativnim troškovima odnosno 200 tisuća eura godišnje. Također, Irski grad Galway zamjenom klasičnih spremnika pametnima na frekventnim mjestima u samo mjesec dana smanjili su broj prikupljanja za 80% uz istovremeno 40% manje spremnika, rekli su iz A1.

Umjetna inteligencija i strojno učenje

A1 Hrvatska u suradnji s parterom, kompanijom Interseroh na domaće tržište donosi tri modela spremnika za pametno gospodarenje otpadom na IoT tehnologiji.

Prvi model namijenjen je vanjskim prostorima i omogućuje prešanje otpada povećavajući kapacitet spremnika do 10 puta. Uz napajanje solarnom energijom, energetski je samoodrživ. Opremljen je senzorom napunjenosti i opremom za komuniciranje s cloud platformom u realnom vremenu. Ekvivalent mu je drugi model namijenjen unutarnjim prostorima. Također, opremljen je prešom, senzorima statusa i sustavom za povezivanje i slanje informacija. Odlaganje otpada u spremnik je beskontaktno, odnosno otvara se na senzor pokreta.

Treći model također je namijenjen zatvorenim prostorima. Naziv pametnog spremnika stekao je zahvaljujući primjeni umjetne inteligencije koja senzorimai kamerama prepoznaje vrstu otpada te je automatski razdvaja u odgovarajući spremnik. Osim toga, principom strojnog učenja prilikom svakog prepoznavanja vrste otpada uči, nadopunjuje bazu znanja i dijeli s ostalim spremnicima u sustavu. Opremljen je s četiri unutarnja spremnika koji se mogu prilagođavati za različite vrste otpada prema potrebama korisnika kao i prešom za povećanje kapaciteta, rekli su iz A1.

„Zahvaljujući IoT cloud platformi, u svakom je trenutku na daljinu moguće provjeriti status popunjenosti spremnika kako bi se moglo efikasno planirati pražnjenje. Na mapi se prikazuje lokacija spremnika, status popunjenosti te je moguće kreirati optimalne rute obilaska čime se značajno smanjuju operativni troškovi. Uz to, dostupna je analitika i obavijesti, a s obzirom na to da je rješenje u oblaku nije potrebna posebna korisnička IT infrastruktura“, objasnio je Siniša Staničić, direktor ICT prodaje i rješenja u tvrtki A1 Hrvatska.

Spremnici povezivost mogu ostvariti preko WiFi, GSM ili NB IoT mreže. Najviši higijenski standardi ostvaruju se beskontaktnim otvaranjem, antibakterijskim premazom te su hermetički zatvoreni sprječavajući širenje neugodnih mirisa ili tekućina. Usklađeni su sa svim važećim direktivama i propisima Europske Unije uz CE oznaku i certifikat. Moguće je proširiti funkcionalnosti dodavanjem različitih senzora poput mjerenja kakvoće zraka, razine buke ili WiFi spota.

„Nakon pametnog parkinga, pametnih brojila i sustava praćenja kakvoće zraka, A1 Hrvatska ovim projektom nastavlja s demonstracijom primjene IoT rješenja. Uz navedeno, naši stručnjaci odgovorit će na sve izazove smart city koncepta izradom rješenja za specifične zahtjeve korisnika. Uz nacionalnu pokrivenost s A1 NB IoT mrežom spremni smo za eksponencijalni rast IoT ekosustava u Hrvatskoj“, izjavio je Ivan Gabrić, glavni direktor za poslovne korisnike A1 Hrvatske.

U priopćenju za medije poslanim ovim povodom stoji kako A1 Hrvatska veliku važnost posvećuje društvenoj odgovornosti i održivom poslovanju promičući učinkovitije, prihvatljive i održivije načine rada i života. Okolišno, društveno i korporativno upravljanje gledamo dugoročno utjecajem na okoliš i ekonomiju. Uvođenjem raznih energetskih sustava poput free cooling sustava koje na baznima stanicama značajno smanjujemo korištenje klimatskih uređaja. Jedan free cooling sustav godišnje smanjuje ugljični otisak za 1.5 tonu. U A1 mreži 44 bazne stanice napajaju se obnovljivim izvorima energije i ukupno godišnje smanjuju emisiju CO2 za 44 tone. Fotonaponske ćelije imamo i na kampusu na Žitnjaku u Zagrebu. Posjedujemo certifikate za održivo poslovanje ISO 14001, 9001, 27001 i OHSAS 18001 te Izvještaj o energetskom pregledu velikih kompanija, rekli su iz A1.

ICT rješenja za poslovne korisnike

Na internetskoj stranici www.pametnarjesenja.hr, A1 Hrvatska na jednom je mjestu predstavila niz pametnih rješenja za digitalizaciju i unaprjeđenje poslovanja. Portfelj, između ostalog, obuhvaća usluge za pametne gradove, hotelijerstvo i turizam, zelena pametna rješenja i mobilnost. Kombiniranjem naprednih informacijsko-komunikacijskih tehnologija, telekomunikacijske infrastrukture i rješenja prilagođenih zahtjevima korisnika osigurava se povećanje efikasnosti i razine korisničkog iskustva uz iskorak prema 4. industrijskoj revoluciji.