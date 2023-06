Saudijski futuristički grad The Line bio bi smisleniji da je – kružnog oblika

Znanstvenici iz Complexity Science Huba u Beču, Rafael Prieto-Curiel i Daniel Kondor, objavili su u časopisu NPJ Urban Sustainability rad koji problematizira mobilnost u ambicioznom saudijskom planskom linearnog gradu, The Line. Ovaj projekt, podsjetimo, ima za cilj izgraditi 170 kilometara dug "grad", sačinjen od dvije paralelne neprekinute građevine visoke oko 500 i široke 200-tinjak metara. U tom gradu, za koji se temelji već kopaju, a radovi prilično brzo napreduju, trebalo bi svoj dom naći oko 9 milijuna stanovnika.

Maksimalno koncentrirani

U ovom radu navodi se kako će to biti jedinstven projekt, kakav je već više puta osmišljavan, ali nikada realiziran. The Line će sve te stanovnike "ugurati" u samo 34 km2, što znači da bi u konačnici trebao imati gustoću naseljenosti od 265,000 stanovnika po kvadratnom kilometru – odnosno čak 10 puta više od Manhattana ili četiri puta više od jednog od najgušće naseljenih urbanih područja danas, filipinske Manile. Grad će, dakle, biti dug kao da se prostire širinom cijele Italije, viši od svih građevina u Europi, Africi ili Južnoj Americi te najgušće naseljeno područje svijeta ikada.

Velična The Linea u kontekstu Italije i vremena prosječnog putovanja npj Urban Sustainability

Maksimalno udaljeni

Infrastruktura javnog prijevoza bit će koncentrirana oko jedne prometne linije, koju će opsluživati brza i ekološki neutralna željeznica, a bez automobila svi bi stanovnici sve svoje potrebe trebali moći zadovoljiti unutar 5 minuta od svojeg doma. No, linijski oblik donosi druge izazove – u njemu su, naime, stanovnici jedan od drugoga statistički najudaljeniji, od svih mogućih oblika gradova. Prosječna udaljenost među dvije nasumično odabrane osobe u The Lineu će biti čak 57 kilometara.

The Line izvana NEOM

Velike udaljenosti među stanovnicima znače i da će se vjerojatno više putovati, ali i da će vlakovi morati stajati na mnogo stanica. Izračun ovih stručnjaka kaže da će prosječno putovanje, dakle, trajati oko jednog sata – više nego u prometno zagušenim metropolama poput Seoula.

Rješenje je – kružnica

"Postoji razlog zašto čovječanstvo danas ima oko 50 tisuća gradova, i svi su oni na neki način okrugli", kažu znanstvenici, pa daju svoj izračun kako bi The Line mogao postati učinkovitiji. Kada bi se cijela njegova površina svela na krug, on bi imao polumjer od tek 3,3 kilometra, a prosječna udaljenost među nasumično odabranim stanovnicima pala bi na samo 2,9 kilometara. Svaki bi stanovnik pješice mogao doći do 24% populacije. Brza željeznica ne bi bila potrebna, gustoća prometa bi pala, a niti zgrade ne bi morale biti visoke poput onih u The Lineu.

The Line iznutra, navodno NEOM

Sve u svemu, kružni, tradicionalniji oblik, bio bi primjereniji društvu i urbanistički logičniji odabir, zaključak je ovog rada. No, to Saudijskoj Arabiji neće značiti mnogo, jer oni su, navodno, već oko 20% temeljne infrastrukture za The Line već izgradili.