Saudijci počeli kopati temelje za svoj "linearni grad"

Saudijski plan izgradnje megalopolisa u neobičnoj, revolucionarnoj formi izdužene građevine duge 170 kilometara, objavljen je početkom ove godine. Dio je to Vizije 2030., kojoj se Saudijska Arabija želi predstaviti kao moderna zemlja, posvećena novim tehnologijama, održivom razvoju te energentima budućnosti.

Pisali smo već o tom kontroverznom planu, za koji mnogi smatraju da je nerealan, neizvediv, ili u najmanju ruku potencijalno opasan za okoliš i prirodne ekosustave. Dvije paralelne zgrade sa zrcalnim fasadama, postavljene usred sunčane pustinje, mogle bi ne samo ometati zrakoplove i ptice, već i prirodne vodene tokove, migracije kopnenih životinja – da ne spominjemo desetke tisuća ljudi koje Saudijska Arabija planira izvlastiti i preseliti kako bi ostvarila ovu viziju.

Najveća zgrada na svijetu

No, svemu tome unatoč, čini se kako je se vizija The Linea počinje ostvarivati. Saudijska kompanija Ot Sky dronovima je snimila mjesto na kojem bi trebao niknuti ovaj "linearni grad", a tamo sve već vrvi od radnika, mehanizacije i građevinskih radova. Snimke otkrivaju da se počelo s iskopima, točno u linearnom obliku kakav je najavljen.

Dugi iskopani rov mogao bi tako biti početak temelja 170 kilometara dugih paralelnih zgrada, ali i mjesto na kojem će biti smještena planirana podzemna željeznica, planirano glavno prijevozno sredstvo za neke buduće stanovnike ovog planskog naselja. Istodobno, ovo će biti i grad, i najveća zgrada na svijetu, koja bi se protezala cijelom dužinom tog grada – visine 500 te širine 200 metara.

Saudijski princ Mohammed bin Salman najavio je ranije ove godine, podsjetimo, kako će se linearni grad smjestiti na sjeverozapadu Saudijske Arabije, u provinciji Tabuk, gdje bi mu morski dio bi smješten na Crvenom moru. Procjene kažu da bi izgradnja mogla koštati i do bilijun američkih dolara, no vladajući ističu da će tamo biti stvoreno i 380 tisuća radnih mjesta. Prva faza izgradnje, koja je očito već započela, trebala bi biti dovršena do 2030. godine. U dalekoj bi budućnosti ovaj grad trebao postati dom za čak 9 milijuna ljudi i uključivati sve što im je potrebno – od proizvodnje hrane i energije, pa sve do mjesta za život i rad, kako ne bi nikada imali potrebu napustiti integrirani The Line.