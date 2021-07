Google spaja svoje dvije desktop aplikacije za Drive u jednu

Google je objavio kako će pojednostaviti upravljanje datotekama koje su pohranjene u oblaku onima koji svoje zadaće sinkronizacije i backupa obavljaju putem desktop računala (a ne isključivo unutar web preglednika). Do sada su takvi korisnici na raspolaganju imali aplikaciju Drive, u slučaju poslovnih korisnika, kao i rješenje Backup and Sync za privatne korisnike. Već od sljedećega tjedna, počevši s 19. srpnja, svi korisnici moći će se prebaciti na jednu jedinstvenu desktop aplikaciju, Drive for desktop.

Iz dvije u jednu

Ona će objedinjavati funkcije prijašnjih dviju aplikacija i zadovoljavat će potrebe svih Googleovih korisnika kad je riječ o pohrani na Google Drive. Kroz novu će aplikaciju korisnici moći pristupati svojim dokumentima izravno s desktopa, organizirati ih, sinkronizirati lokalne dokumente s onima u oblaku, a pametna sinkronizacija u pozadini omogućit će da se sve odvija brže i uz manju potrošnji internetskog prometa, najavljuje Google.

Nova će aplikacija također omogućiti i streamanje sadržaja izravno s Google Drivea na lokalno računalo, a nudit će i integraciju sastanaka putem platforme Google Meet s Microsoftovim Outlookom.

Preporuka je svim korisnicima dosadašnjih aplikacija da što prije prijeđu na novo rješenje, najkasnije do rujna ove godine. Na to će ih podsjećati i notifikacije unutar starih aplikacija. Nakon isteka prijelaznog razdoblja, 1. listopada, više neće biti moguće koristiti Backup and Sync, već će jedino rješenje biti preuzeti novu aplikaciju, Google Drive for desktop. Poveznice za preuzimanje instalacijskih datoteka za Windowse i macOS možete pronaći na ovom mjestu.