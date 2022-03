Googleov softver Aloud omogućava automatizirano sinkroniziranje videa na druge jezike

Unutar Googleovog kreativnog inkubatora za eksperimentalne projekte, Area 120, nastao je zanimljiv i potencijalno vrlo koristan projekt nazvan Aloud. Softver je to koji omogućava automatsku audio sinkronizaciju video zapisa na druge jezike, odnosno olakšava proces za koji bi inače trebalo angažirati glumce i s njima snimati dodatne audio zapise. Umjesto toga, Aloud sve to obavlja samostalno.

Sinkroniziranje na druge jezike u slučaju online video zapisa, primarno onih s YouTubea, može olakšati kreatorima otvaranje stranih tržišta, i to lakše nego što to čine prevedeni titlovi. Njih treba čitati, na malim zaslonima to može biti dodatni izazov, a i zahtijevaju nepodijeljenu pozornost gledatelja. U slučaju audio prijevoda konzumiranje takvih je sadržaja lakše.

Besplatan prijevod i sinkronizacija

Autori ovog rješenja kažu kako je s Aloudom dodavanje nove zvučne podloge na drugom jeziku u video jednostavno poput tipkanja na materinjem jeziku. Sve što sustavu treba kao ulazni podatak jest originalni audio zapis na originalnom jeziku. Njegovo strojno prevođenje i sustav za sintezu govora odrađuju ostatak posla – automatski transkribiraju pa prevode sav tekst i potom ga generiraju u zvučnom obliku te dodaju kao novu opciju za gledatelje s drugih jezičnih područja.

Trenutačno Aloud funkcionira prilikom prevođenja s engleskog na španjolski i portugalski, dok će uskoro biti dodana i podrška za dodatne jezike. Sustav će biti besplatan za sve kreatore, a svi zainteresirani za sada se za njegovo korištenje mogu prijaviti na listu čekanja.