Microsoft najavio novi Office 2021 za Windows i MacOS

Office 2021 dolazi ove godine za Windows i macOS te je dizajniran, baš kao i verzija iz 2019. godine, za one koji ne žele pretplatu na verzije Microsofta 365 u cloudu.

Kako prenosi The Verge, Microsoft još nije detaljno objavio koje nas novosti čekaju u novoj verziji popularnog programskog paketa, no Office LTSC (Long-Term Servicing Channel) varijanta imat će stvari poput tamnog načina rada, poboljšanja pristupačnosti i značajka poput dinamičkih nizova i XLOOKUPA u Excelu, pa se to očekuje i kod Officea 2021.

Izvor: Microsoft

Bez značajnih promjena u vizualnom identitetu

Nagađa se kako neće biti nekih većih promjena u vizualnom identitetu samog sučelja, osim naravno, tamnog načina rada, ali Microsoft će i dalje većinu novih značajki prvo usmjeriti na Microsoft 365 verziju Officea. Nije tajna da američka softverska tvrtka želi da korisnici pređu na korištenje u oblaku, no Office LTSC jasno pokazuje da nisu svi spremni za to. Jared Spataro, voditelj Microsofta 365, rekao je u intervjuu za The Verge da se potrebno naći s potrošačima tamo gdje oni zapravo jesu.

„Sigurno imamo puno korisnika koji su prešli na cloud tijekom zadnjih 10 mjeseci i to se zbilja masovno dogodilo. U isto vrijeme tako imamo korisnike koji se zbog specifičnih scenarija ne žele prebaciti na cloud“, objašnjava Spataro.

Više cijene, ali ne i za obične korisnike

Specifični scenariji uključuju reguliranu industriju u kojoj se procesi i aplikacije ne mogu mijenjati mjesečno ili proizvodne pogone koji se uveliko oslanjaju na Office te žele zaključano vremensko izdanje. Tako se Microsoft obvezuje na doživotnu verziju Officea, no uz promjene u cijeni i načinu podrške novih izdanja. Office LTSC sada će biti podržan pet umjesto sedam godina, a cijene za Office Professional Plus, Office Standard i pojedinačne programe, povećavaju se za 10 posto, no cijene Officea 2021 za „obične“ korisnike i male tvrtke ostaju iste. Microsoft planira objaviti preview verziju Officea LTSC u travnju, a cijelo izdanje kasnije ove godine. Office 2021 neće biti dostupan u preview verziji, a obje verzije paketa u 32-bitnim i 64-bitnim verzijama, isporučivat će se s OneNoteom.