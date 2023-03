Microsoft Outlook za Mac postaje besplatan

Dobre vijesti stižu za korisnike Appleovih računala. Microsoft Outlook za Mac može se u potpunosti besplatno preuzeti u App Storeu te se može koristiti bez Office licence i pretplate na Microsoft 365.

Naime, Outlook za Mac uključuje podršku za Outlook.com račune, Gmail, iCloud, Yahoo i račune ostalih davatelja usluge e-pošte koji imaju podršku za IMAP (Internet Message Access Protocol). Radi se o inačici softvera koju je Microsoft još 2020. godine optimizirao za macOS.

Foto: Microsoft

Osim toga, Outlook za Mac optimiziran je i za M1 i M2 čipove, a ima i macOS widget za unose u kalendar te izvornu podršku za centar za obavijesti. Tu je također i podrška za handoff s iOS-om, što će biti poprilično korisno za one koji uz Mac imaju i iPhone.

Kako prenosi The Verge, Microsoft će uskoro dodati i opciju „zavirivanja“ u traku izbornika za brzi pregled unosa u kalendar unutar aplikacije. Uz to, planiraju izdati podršku i za Appleovu Focus značajku, no nisu otkrili kada.