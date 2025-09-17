Microsoft Store - napokon korisna platforma?

Microsoft je godinama pokušavao ispraviti greške Windowsa 8, a Microsoft Store je ostao bolna točka. No, s novim pravilima i otvaranjem prema svim aplikacijama, čini se da konačno postaje ono što je trebao biti od početka – centralno i sigurno mjesto za softver

Microsoft je 2012. godine s Windowsom 8 napravio korak koji mnogi smatraju prekretnicom u negativnom smislu. Lansirali su ambiciozan operativni sustav s fokusom na dodir, namijenjen svijetu koji za to nije bio spreman niti je vidio potrebu. Tvrtka je provela godine ispravljajući loše odluke iz te ere, a Microsoft Store (izvorno Windows Store) ostao je trajna bolna točka. No, čini se da ga Microsoft napokon pretvara u nešto uistinu korisno.

Ideja o centraliziranom mjestu za pronalazak, instalaciju i ažuriranje provjerenih aplikacija – što Microsoft Store u svojoj suštini jest – i dalje je izvrsna. Međutim, niz loših odluka, od zahtjeva za aplikacije do forsiranja inicijativa poput Metro i UWP (Universal Windows Platform), pretvorio ga je u platformu koju su i programeri i korisnici uglavnom izbjegavali. Prema analizi portala PCMag Australia, put do današnjeg, znatno boljeg Storea, bio je dug i trnovit.

Pogrešne lekcije i promašeni početak

Nema sumnje da su Appleov App Store i iPad bili jasna inspiracija za transformaciju Windowsa u OS prilagođen dodiru s vlastitom trgovinom aplikacija. Problem je bio u tome što je Microsoft izvukao pogrešne pouke, iskoristivši ih kao izgovor za nespretno lansiranje Windows Storea bez jasnog plana za uspjeh. Mnogi su se nadali da će Store biti poput Linuxovih "package managera" – jedinstveno mjesto za instalaciju i ažuriranje softvera, čime bi se korisnici riješili potrage za aplikacijama po internetu, izbjegavanja lažnih gumba za preuzimanje i adwarea skrivenog u instalacijskim datotekama.

Umjesto toga, Windows Store je postao platforma za distribuciju takozvanih "Metro aplikacija". Te su aplikacije bile dizajnirane isključivo za sučelje Windowsa 8 orijentirano na dodir i nisu se mogle pokretati u klasičnim prozorima na desktopu. Ovaj fokus učinio je Store beskorisnim za većinu korisnika od samog početka. Niste mogli preuzeti punu verziju VLC playera, već samo "modernu" verziju s manje funkcija koja je radila isključivo preko cijelog zaslona. Povrh svega, Store je brzo postao preplavljen prevarama i lažnim aplikacijama koje su naplaćivale pristup besplatnom softveru.

Godine lutanja s Windowsom 10

S izlaskom Windowsa 10 u 2015. godini, Microsoft je obnovio fokus na "moderne" aplikacije, koje su evoluirale u UWP (Universal Windows Platform). Ideja je bila da aplikacije rade na svim Microsoftovim platformama – od računala i telefona do HoloLensa i Xboxa. No, ograničavanje Storea samo na UWP aplikacije bila je još jedna ozbiljna pogreška. Programeri nisu imali razloga napustiti svoje postojeće Win32 aplikacije kako bi ih iznova pisali za novu platformu koja nije radila na tada dominantnom Windowsu 7.

Kasniji pokušaji, poput projekta "Centennial" koji je trebao olakšati "pakiranje" klasičnih desktop aplikacija za Store, prošli su uglavnom nezapaženo. Promjena imena iz Windows Store u Microsoft Store 2017. godine bila je samo kozmetička.

Preokret s Windowsom 11

Pravi zaokret dogodio se s lansiranjem Windowsa 11. Microsoft je napokon objavio da su sve desktop aplikacije dobrodošle u Store. Kao snažan simbol te promjene, omogućena je čak i distribucija konkurentskih trgovina poput Epic Games Storea. Iako je to bila sjajna vijest za programere, za krajnje korisnike promjena isprva nije bila drastična jer je većina aplikacija u Storeu bila tek poveznica na klasični instalacijski program, bez mogućnosti automatskog ažuriranja.

Ključni potez dogodio se 2023. godine, kada je Microsoft dopustio programerima da zadrže 100 % prihoda od ne-gaming aplikacija ako koriste vlastiti sustav naplate. Od tada je dostupnost aplikacija eksplodirala. Danas u Microsoft Storeu možete pronaći pune verzije popularnih alata kao što su iTunes, OBS Studio, Slack, Spotify, Zoom, Firefox i Brave.

Ove godine najavljeno je i uvođenje standardiziranog sustava ažuriranja putem Windows Updatea, čak i za aplikacije koje nisu preuzete iz Storea. To znači da svaka aplikacija više neće morati imati vlastiti pozadinski proces za ažuriranje, što će osloboditi resurse računala i pojednostaviti održavanje sustava.

Ako programeri prihvate novi sustav ažuriranja i nastave objavljivati svoje aplikacije, Microsoft Store bi konačno mogao postati ono što je trebao biti prije više od deset godina.