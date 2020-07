Microsoft Teams: sudionici sastanka u zajedničkom virtualnom prostoru

Microsoft Teams dobiva Together mode u kojem korisnik dijeli pozadinu s mogućih 49 sudionika i time dobiva dojam da sjede zajedno

Microsoft je ovih dana predstavio nadogradnje Microsoft Teamsa, a među njima je i Together mode koji omogućuje kreiranje virtualnog avatara uživo i time ostvaruje prirodniji dojam sudjelovanja tijekom sastanka.

Microsoft koristi AI za segmentiranje lica i ramena sudionika koje potom postavlja u zajednički virtualni prostor. Taj virtualni prostor može biti, primjerice, u tematici sobe za sastanke, kafića ili nekog drugog mjesta u kojem se inače sastajemo licem u lice.

Together mode omogućuje prirodniju interakciju sa sudionicima sastanka jer se u zajedničkom virtualnom prostoru lakše vidi govor tijela svih sudionika, dok je do sada svatko bio u svojem kućnom, odnosno uredskom okruženju ili je zasebno koristio neku pozadinu. Microsoft planira predstaviti Together mode s gledalištem kao zajedničkim virtualnim prostorom, ali će s vremenom biti ponuđeni i drugi virtualni prostori.

Microsoft će također omogućiti dinamično dijeljenje sadržaja, primjerice prezentacija, paralelno s prikazom ostalih sudionika. Nadalje, bit će dodani i videofilteri kojima će se moći prilagođavati razina osvjetljenja ili ublažiti fokus kamere te će biti dostupni i animirani simboli za reakcije koji će se prikazivati svim sudionicima.

Najavljeno je da bi sastanci putem Teamsa uskoro mogli podržavati do 1.000 sudionika te do 20.000 gledatelja koji mogu pratiti prezentaciju ili diskusiju. Krajem ove godine bit će omogućeni i transkripti uživo, uz mogućnost simultanog prijevoda koji će se prikazivati u titlovima, pa će svatko moći pratiti sastanak održan na nekom drugom jeziku.

Također, integrirat će se Cortana u mobilnu verziju aplikacije pa će se putem Cortane moći tražiti uspostava poziva, pridruživanje sastanku, dijeljenje dokumenata s kolegama ili slanje govorne poruke.

Ovaj način komunikacije u sklopu Microsoft Teamsa bit će dostupan svim korisnicima u kolovozu ove godine, a većina ostalih novih mogućnosti bit će dostupna krajem godine.