Recenzenti se slažu: GIMP 3.0 je moćan besplatni alat ali još nije dostigao komercijalne konkurente

Objavili smo vijest da je GIMP dobio verziju 3.0, zajednica je to dočekala s entuzijazmom, a kako i ne bi nakon toliko godina čekanja. Uglavnom hvale njegove moderne značajke i poboljšane performanse, iako neki recenzenti primjećuju da još uvijek treba doradu kako bi se izjednačilo s komercijalnim softverom. Unatoč nekim nedostacima, GIMP ostaje moćna i besplatna alternativa za mnoge korisnike.

Brojni entuzijasti koji koriste GIMP nadaju se da je istinita najava da tim planira objavljivati češća ažuriranja, navodno 3.2 verziju unutar godinu dana. GIMP je oduvijek otvorenog koda, što znači da je ovisan o uključivanju zajednice u oblikovanje budućeg izgleda i funkcionalnosti softvera, što može biti dvosjekli mač kad je u pitanju ažuriranje. Ipak, kako zaključuje portal 9meter: "GIMP 3.0 je dokaz snage suradnje otvorenog koda, nudeći profesionalne alate bez visoke cijene."

Verzija GIMP 3.0 korak je bliže značajkama nekih aspekata komercijalnih alata, ali (još) ne i zamjena. Prema riječima recenzenata, GIMP 3.0 nije samo nadogradnja, već transformacija koja nudi gotovo profesionalne mogućnosti bez troškova kupnje licence.

Unaprijeđeno sučelje, međutim...

GIMP 3.0 dolazi s modernijim korisničkim sučeljem izgrađenim pomoću GTK3 alata, što omogućuje bolje skaliranje na HiDPI zaslonima i poboljšanu podršku za tablet uređaje. Ova nadogradnja uključuje novi sustav tema temeljen na CSS-u, što korisnicima olakšava izradu prilagođenih tema. Sučelje također uključuje opciju tamnog načina rada. Iako je sučelje modernizirano, neki recenzenti i dalje ga smatraju pomalo zastarjelim u usporedbi s komercijalnim alternativama. Iako je GIMP 3.0 napravio značajne korake u modernizaciji svojeg sučelja prelaskom na GTK3, neki dizajneri ga još uvijek smatraju manje intuitivnim u usporedbi s komercijalnim softverom poput Adobe Photoshopa. Creative Bloq napominje da unatoč poboljšanjima, sučelje ostaje "nezgrapno" i potrebno mu je dodatno usavršavanje kako bi dosegnulo industrijske standarde. Međutim, XDA Developers sugerira da je korisničko sučelje GIMP-a 3.0 sada vizualno privlačnije i usporedivo s Photoshopom, iako možda nije tako elegantno kao neke druge alternative.

Nedestruktivno uređivanje

Jedna od najznačajnijih novosti je uvođenje nedestruktivnog uređivanja za većinu GEGL filtara. Ova funkcija omogućuje korisnicima primjenu i podešavanje efekata bez trajnog mijenjanja originalne slike, povećavajući fleksibilnost i učinkovitost radnog procesa. Međutim, 9meterov recenzent primjećuje da, iako su temelji za nedestruktivno uređivanje postavljeni, ono još nije potpuno implementirano. "Mogućnosti nedestruktivnog uređivanja značajno mijenjaju iskustvo za one koji žele eksperimentirati bez gubitka originalnog rada", ističu. Digital Trends ističe poboljšano upravljanje slojevima i alate za tekst kao značajna poboljšanja, čineći GIMP prikladnijim za složene zadatke uređivanja.

Naprednije upravljanje bojama i podržani formati

GIMP 3.0 nudi poboljšano upravljanje bojama s boljom podrškom za ICC profile boja, osiguravajući preciznost boja za profesionalce u tisku i web dizajnu. Također podržava širi raspon formata datoteka, uključujući macOS ICNS ikone i Windows CUR i ANI kursore, povećavajući kompatibilnost s različitim aplikacijama.

Performanse i kompatibilnost

Iako je GIMP 3.0 napredovao u pogledu kompatibilnosti s različitim formatima datoteka, uključujući bolju podršku za PSD datoteke, još uvijek mu nedostaje GPU akceleracija, što može rezultirati sporijim performansama u usporedbi s Photoshopom. Creative Bloq spominje da ovo ograničenje utječe na produktivnost, posebno kod projekata pod vremenskim pritiskom. Međutim, XDA Developers piše da je kompatibilnost GIMP-a s formatima datoteka značajno poboljšana, olakšavajući prijelaz korisnicima koji dolaze iz Photoshopa.

Poboljšanja GEGL i BABL okvira

Ažurirani su okviri GEGL (Generic Graphics Library) i BABL (Base Architecture for Building Libraries) kako bi podržali veće dubine bita i više modela boja. To osigurava bolju konzistentnost boja kroz različite formate datoteka i operacije uređivanja, čineći GIMP prikladnijim za one koji rade s RAW datotekama i HDR slikama.

Unaprijeđen rad sa slojevima i tekstom

GIMP 3.0 uvodi značajna poboljšanja sustava slojeva, čineći ga intuitivnijim za korisnike koji prelaze s drugih grafičkih programa. Alati za tekst također su poboljšani, omogućujući uređivanje na platnu s potezima, sjenama, zakošenjima i drugim efektima, dok tekst ostaje u potpunosti uređivan. TechRadar smatra: "Poboljšana podrška za PSD datoteke i unaprijeđeni alati za tekst ključne su značajke koje čine GIMP 3.0 privlačnijim profesionalnim dizajnerima."

Opći dojam

Profesionalni dizajneri općenito gledaju na GIMP 3.0 kao sposoban alat za mnoge zadatke uređivanja slika, iako možda ne zadovoljava sve zahtjeve naprednih projekata zbog svojih sučeljnih nedostataka, performansi i ograničenja značajki. Creative Bloq zaključuje da, iako je GIMP "iznimno sposoban", još uvijek zahtijeva usavršavanje kako bi se u potpunosti natjecao s industrijskim liderima poput Photoshopa. Unatoč ovim izazovima, GIMP ostaje vrijedna opcija za one koji traže besplatnu alternativu s robusnim značajkama.