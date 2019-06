Windows Terminal dostupan preko Microsoft Storea

Microsoft je sredinom svibnja 2019. najavio Windows Terminal, novu aplikaciju komandne linije koja unutar jednog, modernijeg, sučelja objedinjuje PowerShell, CMD i WSL. Sada kojih mjesec dana kasnije Preview inačica Windows Terminala stigla je i u Microsoft Store.

Korisnici koji su željeli isprobati Windows Terminal mogli su to činiti i do sada, ali na malčice teži način, preuzimanjem i kompaliranjem koda s GitHuba. No sada se sve svelo na par klikova mišem. Windows Terminal još uvijek je u ranoj razvojnoj fazi, te je dostupna samo Preview inačica, prva stabilna koja će nositi oznaku 1.0 planirana je za ovu zimu.

Podsjetimo, Windows Terminal uz gore navedene značajke donosi i podršku za tabove, emotikone i teme. Potonje omogućava svakom korisniku da Windows Terminal prilagodi prema vlastito ukusu, ubacivanjem pozadinske slike ili slično.

U ovoj fazi nisu sve mogućnosti otključane. Za njihovo aktiviranje potrebno je ručno izmijeniti JSON datoteku. Kako bi korisnicima olakšao aktiviranje novih značajki Microsoft je složio i kratke upute koje možete proučiti ovdje.

Da bi mogli instalirati Windows Terminal na svoje računalo potrebno je imati Windowse 10 i to ne bilo koju inačicu, minimalno build 18362.0 ili noviji. Iz Microsofta poručuju kako će Windows Terminal dobivati redovite nadogradnje koje će sadržavati ne samo ispravke bugova već i nove mogućnosti.