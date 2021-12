Koji su hrvatski startupi najperspektivniji, koga pratiti u 2022.?

Popis najperspektivnijih hrvatskih startupa "NovacHR TOP25 startupa za pratiti u 2022." u organizaciji Hanza Medie, ove je godine bez Infobipa i Rimac grupe. Hrvatski startup ekosustav toliko je narastao da je žiri u kojem je sudjelovalo 14 poznavatelja startup ekosustava, odlučio kako hrvatske jednoroge, najuspješnije hrvatske startupe, treba izdvojiti i priliku dati novim igračima.



U užem izboru za TOP25 našlo se čak 120 startupa koje su predložili članovi žirija.



Na konačnom popisu 25 najperspektivnijih startupa u idućoj godini nalaze se: AGRIVI, Aircash, airt, Amodo, AMPnet, Ascalia, BiteMe Nutrition, Cidrani, CircuitMess, Farseer, Go Green Ozonator, Identyum, Include, Memgraph, Mindsmiths, MIRET, NUOTWO, OmoLab, OptimoRoute, Orqa, Peekator, Robotiq.ai, sportreact, STEMI i Wasp. To su startupi, koji su na temelju dosadašnjih rezultata, proizvoda koje su razvili, timova koje su ekipirali, investicija koje su primili i najava, oni od kojih se očekuje najviše u idućoj godini.

Autor: Dušan Dragojlović/jl

Riječ je o mladim, inovativnim tehnološkim tvrtkama koje se bave od primjene tehnologije u poljoprivredi i poboljšanju zdravlja preko tehnologija koje pomažu u čitanju, automatizaciji zamornih poslova, kvalitetnijem obrazovanju, zaštiti privatnosti pa do robotičkih, startupa koji koriste umjetnu inteligenciju i blockchain te unaprjeđuju ponudu financijskih usluga.



Popis je abecednim redom i nije numeriran, jer su startupi na njemu u ranoj fazi razvoja i brzo rastu pa rangiranje po prihodu, investicijama ili broj zaposlenih ne bi dalo pravu sliku njihovih mogućnosti - i razloga zašto se od njih očekuju velike stvari u 2022. godini.



Iako se startupe u pravilu doživljava kao malene tvrtke, 25 najperspektivnijih hrvatskih startupa su, prema podacima Fine, zajednički lani bili veličine jedne srednje velike hrvatske kompanije. Skupa su premašili prihod od 10 milijuna eura, rasli i do deset puta i brojali gotovo 300 zaposlenih.



Najbrže rastući hrvatski startup na popisu je blockchain platforma AMPnet, čiji je prihod prema Fini u 2020. godini skočio za 13.566 posto na 2,88 milijuna kuna. Najveći prihod imao je, prema podacima iz 2020., hrvatski fintech Aircash, ukupno 27,5 milijuna kuna. Najveći broj zaposlenih po podacima iz 2020. broji solinski Include sa 52 zaposlenika. Najveći iznos investicija dosad, među 25 najprespektinijih startupa, ostvario je Memgraph 9,34 milijuna dolara.



U žiriju za izbor najperspektivnijih hrvatskih startupa, koje vrijedi pratiti u 2022., bili su predstavnici sva tri hrvatska VC fonda - Fil Rouge Capital, South Central Ventures i Feelsgood, zatim VentureXchange, Funderbeam SEE Zagrebačke burze, ZICER, FER-ov inkubator SPOCK, Algebra LAB, BIRD Incubator, gaming Inkubator PISMO, Infobip Startup Tribe, udruge UBIK i CroAI te Hanza Media.



Neslužbeno se procjenjuje da u Hrvatskoj trenutačno djeluje između 500 i tisuću startupa hrvatskih osnivača od čega njih desetak su veličinom postali tako veliki da ih se više ne može zvati startupima nego scaleupovima, poput Infobipa i Rimac grupe.