Pobjednik Idea Knockouta, startup GYM3000.com oduševio je Ameriku prvog dana CES-a 2026

Već nakon prvog dana održavanja sajma, količina dobrih vijesti koja pristiže s veselog i članstvom brojnog štanda hrvatskog startupa izuzetna je!

Hrvatski startup GYM3000.com ostvario je senzacionalan uspjeh na CES-u 2026 u Las Vegasu, izborivši svjetsko finale prestižnog Global Deep Tech Battlea u Healthtech kategoriji!

Iz mase od više od 4.100 izlagača na najvećem svjetskom tehnološkom sajmu, GYM3000 se izdvojio kao jedan od finalista ovog uglednog natjecanja, što predstavlja ogromno priznanje za njihovu inovaciju – FitButlr pametni ručnik.

Reakcije struke bile su jedinstvene i oduševljene: GYM3000 prepoznat je - kako je rečeno od strane žirija - kao "predvodnik nove niše" u pametnom fitnessu, oni koji doslovno definiraju potpuno novu kategoriju proizvoda. Umjesto klasičnih nosivih uređaja poput narukvica ili satova koji zahtijevaju dodatni ekran na ruci, FitButl je premium kategorija ručnika koji se savršeno uklapa u postojeću rutinu vježbanja. Opremljen naprednim senzorima i elektronikom, neprimjetno sudjeluje u praćenju parametara treninga te omogućuje i neke praktične personalizirane sitnice, poput otključavanja i zaključavanja garderobnog ormarića.

Tim GYM3000 otvorio je ozbiljne dijaloge s ključnim liderima industrije. Investitori, poslovni anđeli, VC fondovi i korporativni skauti pokazali su izrazit interes za ovim proizvodom, prepoznavši da GYM3000 ne nudi samo inovativni hardver u ručniku, već gradi cijeli ekosustav pametnog fitnessa. Ručnik je tek ulazna točka, dok prava vrijednost nastaje kroz platformu koja integrira podatke i omogućuje dubinsku analizu.

U srcu CES-a 2026, Eureka Parku – dijelu sajma gdje se okupljaju najperspektivniji startupi iz cijelog svijeta – štand GYM3000 brzo je postao jedna od najposjećenijih točaka. Daleko od blještavih korporativnih paviljona s milijunskim budžetima, ovdje se kuha perspektivan globalni startup. Hrvatski tim nije došao s monumentalnim LED zidovima, već s jednostavnim, ali genijalnim demoom: ručnikom koji priča priču o cijelom treningu. Već u prvim satima nakon otvaranja sajma, snimljeni su prilozi za međunarodne TV ekipe, održani razgovori s tehnološkim portalima, a dogovorene su brojne demo sesije za vlogere, novinare i potencijalne partnere.

Štand startupa GYM300.com posjetila je i brojna delegacija etabliranih hrvatskih tehnoloških poduzetnika, pružajući neprocjenjivo važnu podršku mladim poduzetnicima na početku poslovnog puta, kao i generalna konzulica Republike Hrvatske za zapadni SAD, Renee Pea u čijoj organizaciji su hrvatski startupaši sudjelovali i na prestižnom European Nightu u sklopu CES-a 2026. Konkretno, čelni ljudi Aircasha, Intercapitala, GoThrivea, Orqe, Visage Technologiesa i brojnih drugih kompanija koji su na CES došli kao posjetitelji nisu propustili posjetiti i izložbeno mjesto ovog hrvatskog startupa.

Posebno je impresionirao tim iza projekta: osnivač Antonio Gergorić odradio je već prvog dana sajma uvjerljive, ležerne i profesionalne prezentacije, dok je CTO Ivan Perko, svjetski prvak u robotici, dodao ogromnu tehnološku vjerodostojnost. Priča o "startupu s ručnikom i svjetskim prvakom u robotici" brzo se proširila Eureka Parkom, pretvarajući GYM3000 iz "hrvatskog tima" u jednog od najupečatljivijih fitness startupa cijelog sajma, rame uz rame s konkurentima iz Europe, Azije i SAD-a.

Ovaj trijumf na CES-u 2026 nastavak je uspjeha s domaćeg terena – pobjede na Idea Knockoutu, natjecanju koje organizira Bug, uz generalno pokroviteljstvo Hrvatskog Telekoma i sponzore Algebra Lab, Mastercard, Solflare, Studnac i Xiaomi. Taj uspjeh osigurao im je put u Las Vegas, gdje su dokazali da hrvatske inovacije, građene na trudu i znoju (doslovno!), mogu bez kompleksa konkurirati globalnoj eliti i postati kandidat za svjetski fitness brand.

GYM3000.com još jednom pokazuje da budućnost tehnologije može doći iz Hrvatske – i to u obliku pametnog ručnika koji mijenja pravila igre.