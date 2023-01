Lenovo Tab M9 dolazi s 9-inčnim zaslonom i povoljnom cijenom

Ekran 9” LCD (1340 x 800, 176 PPI), 60 Hz Čip Helio G80 (8 jezgri) RAM / Memorija 3, 4 GB RAM / 32, 64, 128 GB Stražnje kamere 8 MP Prednja kamera 2 MP Povezivost Bluetooth 5.1 / Wi-Fi 5 / 4G (opcionalno) Baterija 5.100 mAh (neizmjenjiva) / 10 W Konektor za slušalice Da Vrsta USB konektora USB-C Dimenzije i masa 215,43 x 136,76 x 7,9 mm / 344 g Operacijski sustav Android 12 Datum predstavljanja 20. prosinca 2022.

Lenovo je tik pred kraj 2022. godine, predstavio novi tablet – Tab M9. Riječ je o 9-inčnom modelu koji se vješto smjestio između Taba M8 i M10, a koji će zahvaljujući povoljnoj početnoj cijeni od 140 dolara, biti primamljiv roditeljima s malom djecom i manje zahtjevnim korisnicima na budžetu.

Tab M9 dolazi s 9-inčnim LCD zaslonom razlučivosti 1.340 x 800, omjera slike 15:9 te frekvencije osvježavanja od 60 Hz. Maksimalna deklarirana svjetlina iznosi 400 nita, a tu je i 60-postotna pokrivenost NTSC prostora boja. Zaslon, dakle, nije najsvjetliji i najoštriji na tržištu, no prikaz sadržaja će za tu cijenu izgledati korektno, osobito uz certifikat za HD reprodukciju na Netflixu.

Ovaj tablet pogonjen je osmojezgrenim Helio G80 SoC-om, napravljenim na 12-nanometarskom proizvodnom procesu. Početna inačica Taba M9 dolazi s 3 GB RAM-a te 32 GB interne memorije, no tablet će se moći kupiti u konfiguraciji s 4 GB RAM-a te 64, odnosno 128 GB interne memorije koja se može proširiti microSD karticom. Igranje jačih mobilnih igara neće pružati zadovoljavajuće iskustvo, ali one slabije, poput Plants vs. Zombies, Survivor.io, Hill Climb Racing i slično, trebale bi se „vrtjeti“ bez problema.

Lenovo Tab M9 na stražnjoj strani ima kameru od 8 MP, dok se na prednjoj strani iznad zaslona smjestila 2-megapikselna kamera za otključavanje uređaja pomoću lica. Tu je i baterija kapaciteta 5.100 mAh s podrškom za 10-vatno punjenje, koja bi, prema navodima Lenova, trebala izdržati do 13 sati gledanja sadržaja.

Od ostalih značajki, potrebno je istaknuti dva zvučnika s podrškom za Dolby Atmos i 3,5-milimetarski utor za slušalice. Tab M9 dolazi u sivoj (Artic Grey) i plavoj (Frost Blue) boji, s Androidom 12 te predinstaliranim Google Kids Space i YouTube Kids aplikacijama. Tablet će biti dostupan za kupnju u drugom kvartalu 2023. godine.