Procurili renderi iPada Pro 12.9 (2018)

Apple je nedavno objavio informaciju kako će 12. rujna 2018. godine održati event na kojemu će predstaviti nove mobilne uređaje. Prvenstveno se očekuju novi iPhonei, ali tog dana bi svjetlo pozornice mogao ugledati i pokoji novi iPad Pro.

Ususret najavljenom događaju na Internetu su se pojavili i CAD renderi te videozapis koji otkrivaju kako bi ovogodišnji iPad 12.9 Pro (2018) trebao izgledati. Izvor ovih informacija su internetska stranica mysmartprice.com te dobro nam poznati leaker @OnLeaks.

Kao što možete vidjeti u prilogu, iPad 12.9 Pro (2018) trebao bi imati okolne rubove oko zaslona jednake debljine sa svih strana. Također zaslon bi ovog puta trebao imati i zaobljene rubove. Budući da su okolni rubovi dovoljne veličine, iPad 12.9 Pro (2018) neće imati notch, jer je ostalo dovoljno mjesta za ugradnju senzora i kamera iznad zaslona.

Također vidljivo je kako bi ove godine Apple trebao odbaciti Home tipku i na iPadu, kao što je to učinio godinu dana ranije na iPhoneu X. To bi ujedno bila i potvrda kako će iPad 12.9 Pro (2018) imati i FaceID tehnologiju. Kad već spominjemo odbacivanje, navedimo kako renderi ne prikazuju 3,5-milimetarski audio port, što znači kako je i on postao stvar prošlosti na iPadu, kao što je to slučaj i sa iPhoneima.

Smart Connector je premješten na stražnju stranu kućišta, a plastične linije iza kojih se nalaze antene su postavljene uz gornji i donji rub kućišta. Nove iPade pogonit će ovisno o modelu novi A12 ili A12X čipovi, a imat će True Tone IPS LCD zaslone, dva mikrofona i četiri zvučnika. Izvor navodi kako bi iPad 12.9 Pro (2018) trebao imati dimenzije od 280,6 x 215 x 5,85 milimetara. Kada uračunate i izbočinu stražnje kamere, onda će iPad na manjem dijelu kućišta imati debljinu od 7,77 milimetara.

Očekuje se kako će novi iPadi ostati na 4 GB RAM-a te kako će imati do 512 GB interne memorije. Izvor navodi kako bi cijena za osnovni model iPada 12.9 Pro (2018) trebala biti oko 780 eura, dok bi 10,5-inčni model sa 64 GB podatkovnog prostora trebao stajati oko 660 eura.