Apple želi patentirati ekrane na rolanje, iako oni već postoje

Elektronički uređaji sa zaslonom na rolanje nisu novost, ali su i dalje prilično rijetki, čak i kao koncepti. Do sada smo vidjeli tek LG-jev televizor sa zaslonom koji se može namotati poput rolete te Samsungov koncept mobitela Rollable Flex, također s ekranom koji se rola poput svitka. Nešto je po tom pitanju najavljivao i Oppo, Motorola je prikazala jedan svoj koncept, no do sada nisu na tržište izašli s gotovim proizvodima.

Motaj, motaj…

Na ovo područje sada ulazi i Apple, i to prijavom patenta slične tehnologije. Krajem prošle godine njihovi su stručnjaci predali patentnu prijavu koja opisuje upravo "elektronički uređaj sa zaslonom na rolanje", koji se mogu zamotati ili odmotati, pri čemu je zamotani dio zaslona u stanju "pohrane". Takav ekran bio bi prekriven prozirnim zaštitnim slojem načinjenim od stakla, a on bi bio lokalno stanjen na područjima koja se rolaju te omogućio savijanje zaslona u jednom smjeru.

Iz patentne prijave

S druge strane, isti taj sloj bio bi načinjen tako da stvara tlačno naprezanje na površini, kada je zaslon potpuno odmotan. Time bi se postigla veća čvrstoća, otpornost na ogrebotine, ali bi se spriječile i pukotine prilikom namatanja stakla oko jedne od osovina.

Iz patentne prijave

Apple u prijavi dalje pojašnjava kako bi se ova tehnologija mogla primijeniti na mobitelima, ali i na tabletima, prijenosnim računalima, pametnim satovima, televizorima, samostalnim računalnim zaslonima, sustavima ugrađenima u vozila, medijskim playerima i drugim elektroničkim uređajima s ekranom. Na Patentnom uredu SAD-a je sada da procijeni predstavlja li ovaj patent jedinstvenu inovaciju ili pak već postoji nešto slično, što bi ih spriječilo da im odobre patent za zaslone na rolanje.