Appleov novi modem u proljeće 2025. godine u ažuriranom iPhoneu SE, kasnije u Mac računalima

Već smo pisali o glasinama da Apple planira vlastiti modem, ali ovog puta iz pera Marka Gurmana dolazi potvrda: "Tvrtka planira predstaviti prvi modem 2025. godine u iPhoneu SE, ali s ograničenim mogućnostima u usporedbi s Qualcommovim čipovima, dok je naprednija verzija predviđena za 2026. godinu."

Enormni troškovi razvoja

Razvoj ovog modemskog čipa predstavlja važan korak za Apple u smanjenju ovisnosti o vanjskim dobavljačima, posebice tvrtki Qualcomm, koja je dosad bila glavni dobavljač modemskih čipova za iPhone. Appleov je cilj do 2027. godine potpuno zamijeniti Qualcommovu tehnologiju. Tada Apple planira predstaviti svoj treći modem, pod kodnim imenom Prometej. Tvrtka se nada da će do tada nadmašiti Qualcomm u performansama i značajkama umjetne inteligencije te komponente. Također će ugraditi podršku za satelitske mreže sljedeće generacije.

Enormni su troškovi razvoja vlastitog modema: kupili su Intelovu modemsku grupu za približno milijardu dolara i dodatno uložili milijarde dolara u postavljanje testnih i inženjerskih postrojenja diljem svijeta. Dodatno, zaposlili su mnogo bivših Qualcommovih stručnjaka.

Oprezno uvođenje

Apple planira postupno uvođenje svog modemskog čipa, jer kao da se boji da ne srlja u novi "Antennagate". Kako piše Gurman: "Tvrtka je odlučila početi s proizvodima nižeg cjenovnog ranga, djelomično zato što je modem riskantan pothvat: ako ne radi ispravno, korisnici će imati prekinute pozive i propuštene obavijesti. Za to ima malo tolerancije na Appleovim najskupljim iPhone uređajima koji koštaju više od 1.000 dolara."

Nakon predstavljanja u iPhoneu SE, očekuje se da će modem biti ugrađen u novi iPhone srednjeg razreda kasnije tijekom 2025. godine te u iPade nižeg cjenovnog razreda početkom 2026. godine.

Sub-6 5G tehnologija

Iako prvi Appleov modem možda neće imati sve napredne mogućnosti najnovijih Qualcommovih komponenti, nudi nekoliko prednosti. Novi čip, kodnog imena Sinope, bit će usko integriran s Appleovim glavnim procesorima, što bi moglo poboljšati energetsku učinkovitost i pretraživanje mobilne mreže. Modem će podržavati Sub-6 5G tehnologiju i agregaciju četiri nositelja, iako inicijalno neće podržavati mmWave tehnologiju. Očekuje se da će u laboratorijskim testovima omogućiti brzine preuzimanja do 4 gigabita u sekundi.

Daljnji planovi

S vlastitim modemom u razvoju, Apple razmatra mogućnost uvođenja mobilne povezivosti na Mac računala po prvi put. To znači da korisnici ne bi trebali Wi-Fi za pristup internetu. Do sada je ta mogućnost bila dostupna samo na iPhoneu, Apple Watchu i iPadu. No, mobilne veze vjerojatno neće doći na Mac prije 2026. godine, kada Apple planira predstaviti modem druge generacije koji će podržavati veće brzine.

Tvrtka također razmatra uvođenje mobilne povezivosti na svoje naglavne uređaje, uključujući buduće modele Vision Pro. U budućnosti bi se ta tehnologija mogla koristiti i u laganim naočalama za proširenu stvarnost, iako je takav uređaj još godinama daleko. Prvi modem pojavit će se i u jeftinijim iPad modelima sljedeće godine, dok će nadogradnja iz 2026. doći na Pro verzije iPhonea i iPada. Tvrtka trenutno ne razvija vlastiti modem za Apple Watch.

Posljedice za dobavljače

Uvođenje Appleovog vlastitog modema svakako će imati značajne posljedice za dobavljače jer Qualcomm trenutno ostvaruje više od 20% svojih prihoda od Applea. Slično bi mogli biti pogođeni i drugi dobavljači komponenti poput tvrtke Qorvo Inc.