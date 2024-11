Apple srlja u novi "Antennagate"?

Prema pisanju TheInformation portala, Apple namjerava zamijeniti Qualcommovu provjerenu tehnologiju modema vlastitim dizajnom u dva modela iPhonea planirana za 2025. godinu, uključujući novi iPhone SE i glavni model iPhone 18 Pro. Ova odluka, koja se uklapa u Appleovu strategiju vertikalne integracije, potaknula je spekulacije oko mogućih problema s povezivanjem koji bi mogli podsjetiti na situaciju iz 2010. godine.

Appleov PR fijasko

Mnogi pamte slučaj "Antennagate" iz 2010. godine. Tada se početno oduševljenje revolucionarnim dizajnom iPhonea 4 pretvorilo u problem. Prema pisanju Phone Arene, korisnici su otkrili da držanje telefona na određeni način može uzrokovati gubitak signala i prekid poziva. Problem je proizlazio iz vanjskog dizajna antene, odluke koja je dala prednost estetici nad praktičnom funkcionalnošću.

Appleov prvotni odgovor samo je pogoršao situaciju. Appleova sugestija da "korisnici pogrešno drže telefon" postala je primjer kako se ne treba nositi s krizom proizvoda. Kontroverza je dovela do skupne tužbe i primorala Apple da besplatno distribuira maske za iPhone 4, dok je Consumer Reports privremeno povukao preporuku za uređaj.

Smanjiti ovisnost o vanjskim dobavljačima

Sada, kako se približava 2025. godina, Apple razvija vlastiti 5G modem. Ova odluka predstavlja više od same promjene komponente - to je korak prema neovisnosti od vanjskih dobavljača, posebice Qualcomma, koji već desetljećima dominira tržištem modema. Prijelaz na vlastitu tehnologiju modema ima za cilj smanjiti ovisnost o vanjskim dobavljačima i omogućiti bolju integraciju između hardvera i softvera. Međutim, prema Financial Expressu, Appleov novi modem navodno nudi niže vršne brzine i manje pouzdane mrežne veze u usporedbi s Qualcommovim rješenjima.

Etabliranim proizvođači odmakli

Thing Labs izvještava da su i drugi proizvođači pametnih telefona, uključujući Xiaomi i Google, također pokušali dizajnirati vlastite komponente, s različitim stupnjevima uspjeha. Ovi pokušaji pokazuju koliko je izazovno natjecati se s etabliranim proizvođačima čipova poput Qualcomma i MediaTeka, koji su desetljećima usavršavali svoje tehnologije.

Appleov uspjeh s razvojem vlastitih procesora A-serije i M-serije pruža određeni optimizam. Uspjeh ili neuspjeh ove inicijative neće utjecati samo na Appleovu dobit, već bi mogao utjecati i na pristup industrije razvoju i integraciji vlastitih komponenti.