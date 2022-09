Dron s ionskim pogonom i šišanje ovaca

Postoji takozvano „Betteridgeovo pravilo“ o novinskim naslovima koje kaže da ako novinski naslov završava s upitnikom, onda je odgovor na pitanje koje postavlja u pravilu negativan: „Imamo li rješenje za nadsvjetlosni pogon?“, „Je li moguća komunikacija s Onostranim?“, „Hoćemo li uskoro… bla-bla-bla?“.

Ukratko – čim vidite upitnik na kraju naslova, znate da je tekst koji ispod njega slijedi ispod razine nagađanja, odnosno – i onaj tko ga je pisao zna da nema ništa od toga što sugerira u naslovu, pa se „osigurao“ s upitnikom na kraju.

S vremenom su i čitatelji i koji ne znaju da se to formalno zove „Betteridgeovo pravilo“ sami intuitivno, poučeni iskustvom, naučili da upitnik u novinskom naslovu znači „pričam ti priču“, pa takve tekstove izbjegavaju, pa su s vremenom i novine smanjile količinu upitnika u svojim naslovima, ali to ne znači da nema više tekstova koji bi trebali plivati u upitnicima.

Godinama je tako trajala priča o Nikoli, također genijalnom „startupu“ (a čim čujemo tu riječ trebamo se smrznuti od divljenja) koji je od puste tehnologije koju je navodno imao i u koju je uložio čak i GM (toliko o famoznim korporacijama i „due dilligenceu“) na kraju se ispostavilo – imao samo školjku kamiona i video njegovog valjanja na nizbrdici.

Čini se da ponovo imamo Nikolu u formi „ultratihog ionskog drona“ o kojem, eto, i mi pišemo bez obligatornog upitnika u naslovu jer više nitko ne stavlja upitnike u naslove.

I ovoga puta „startup“ iz Amerike, točnije iz Floride, znakovitog imena „Undefined Technologies“ predstavlja svoj dron na navodni ionski pogon (kao dokaz imamo snimku leta navodno ionski pogonjenog drona kojega nitko drugi osim startupa nije vidio kako radi… na što li nas to podsjeća…? Sjetit ću se već…), a koji ima tehnologiju koja je „150% snažnija od postojećih usporedivih rješenja“.

Ionski pogon, inače, postoji desetljećima i koristi se za (omg!) - svemirske letove. I tamo se pokazao dobar. Ako imate decenije vremena za ubrzanja i putovanja i prometalo vam prometuje u vakuumu i uvjetima nepostojeće ili mikrogravitacije.

Zašto ionski pogonjena prometala nemamo na Zemlji (pardon, do sada ih nismo imali, Nedefinirane Tehnologije su ispravile i taj nedostatak…) je taj šta u uvjetima bilo kakve gravitacije ionski pogon je lošiji od bilo kojeg pogona „na žgance“ do sada poznatog.

Naime, prema Wikipediji, "Ion thrusters in operation typically consume 1–7 kW of power, have exhaust velocities around 20–50 km/s (Isp 2000–5000 s), and possess thrusts of 25–250 mN".

Za one kojima se ne da preračunavati njutne u kilograme, ovo znači da na 7 kW (otprilike 10 konjskih snaga) dobijemo otprilike 2,5 deka potiska. Istina, s nevjerojatno malim količinama propelenta i uz utrošak samo električne energije i to obično dobivene iz nekog nuklearnog izvora koji može raditi godinama i desetljećima, a ne li-ionske baterije, ali nemojmo se sada zamarati sitnicama.

Ako Floridaši iz priče uistinu imaju bilo kakav oblik ionskog pogona koji je dovoljno snažan i efikasan da s li-ionskim baterijama daje dovoljno potiska da digne masu samog drona, plus masu tereta i da ih 15 minuta vozika naokolo do konačnog odredišta, onda mi tu ne govorimo o samo 150% boljem rješenju „od bilo kojeg usporedivog postojećeg“, nego o otprilike 15.000 % snažnijoj ionskoj propulziji od do sada poznatih.

Bit će. Do 2024., usput, godina kada je navodno reformirani Nikola najavio dolazak svojih, napokon vodikovim ćelijama pokretanih kamiona na europsko tržište.

Za ovakve stvari nam, realno, ni ne trebaju upitnici u naslovu.