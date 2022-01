Električni leteći tanjur za jednu osobu uspješno obavio pokusni let

Američki startup Zeva Aero pohvalio se prvim pokusnim letom svoje eVTOL letjelice Zeva Zero, koja izgleda poput letećeg tanjura, a trebala bi poslužiti za prijevoz jedne osobe

Startup Zeva Aero osnovan je u američkoj saveznoj državi Washington s namjerom da razvije neobično osobno leteće prijevozno sredstvo. Njihov je prvi koncept multirotorska letjelica s mogućnošću vertikalnog polijetanja i slijetanja (eVTOL) nazvana Zeva Zero. Od niza sličnih putničkih dronova koje smo mogli vidjeti posljednjih godina, Zevin se koncept izdvaja svojom konstrukcijom. Umjesto da nalikuje zrakoplovu ili kvadkopteru, Zero izgleda poput – letećeg tanjura.

Letjelicom na posao?

No, nije riječ o letećem tanjuru kakav bi se spominjao u kontekstu NLO-a, već o primarno vertikalno postavljenom "tanjuru" u kojem sjedi pilot letjelice. Nju, pak, pokreću elektromotori s ukupno osam propelera, postavljenih oko središnje kabine. Tek kada prijeđe u horizontalni let, letjelica će se okrenuti na bok i tako tvoriti oblik "okruglog krila", odnosno klasično orijentiranog letećeg tanjura.

Zeva Zero pri polijetanju

Ova neobična letjelica 9. je siječnja obavila svoje prve pokusne letove, njih četiri, tijekom kojih je u zraku ukupno provela nešto više od četiri minute, uzlijetala, penjala, slijetala i lebdjela na kontroliran način – pa su testovi proglašeni potpunim uspjehom. Za test je ipak korištena demo inačica, bez pilota.

Zeva Zero u letu

Iz startupa kažu da je njihova ideja razviti osobnu letjelicu koja bi stala na tipično parkirališno mjesto za automobil, imala bi najvišu brzinu leta od preko 250 km/h, a dolet s jednim punjenjem baterija iznositi bi trebao oko 80 kilometara. Letjelica bi bila optimizirana za nešto što zovu "let od točke do točke" – dakle, za nešto poput prijevoza na posao i natrag, i slično.

Planovi su im sada nastaviti s testiranjima, u kojima bi, osim do sada pokazanih manevara Zeva Zero bilo u stanju i prijeći u horizontalni let. Već na proljeće planiraju otvoriti prednarudžbe, za koje će uzimati predujam od 5 tisuća dolara. U konačnici bi njihov "leteći tanjur" u prvoj seriji trebao koštati manje od 250.000 dolara.