I Kinezi planiraju više puta lansirati iste rakete

Kineski svemirski program, iako u medijima nije toliko zastupljen, također napreduje velikim koracima. Ovoga je mjeseca, 22. prosinca, uspješno obavljeno prvo testno lansiranje njihove nove rakete Dugi marš 8, nastale na temelju prethodnice, Dugi marš 7 i njezinih potisnika prvog i trećeg stupnja, te uz rezervoare i drugi stupanj rakete Dugi marš 3. Ova kombinacija uspješno je poletjela s lansirne rampe na južnokineskom otoku Hainan, a prvi stupanj bio je odbačen iznad oceana.

Međutim, u budućnosti to neće biti tako. Kineska svemirska agencija CASC planira prvi stupanj rakete, zajedno s dva bočna potisnika, u skorije vrijeme unaprijediti tako da dobiju mogućnost sigurnog odvajanja i povratka na tlo, te vertikalnog slijetanja na za to predviđenu morsku platformu. Mehanizam ovog povratka prvog stupnja na tlo neodoljivo podsjeća na rakete Falcon 9, čijih smo do sada vidjeli više desetaka uspješnih vertikalnih slijetanja.

Isto kao i SpaceX, CASC planira potisnike i prve stupnjeve rakete ponovno upotrebljavati, te tako dobiti višekratno iskoristivu tehnologiju za svemirska lansiranja. Sličnu tehnologiju, podsjetimo, počela je razvijati i Europska svemirska agencija.

Kinezi kažu kako će već sljedeće godine, na temelju postojećih i novih tehnologija, izraditi umanjeni prototip kojim će pokušati ostvariti lansiranje i povratak prvog stupnja rakete na Zemlju. Osnovni zadatak ovomjesečnog lansiranja bio je provjeriti mogućnost upravljanja snagom raketnih motora na raketi Dugi marš 8R, što je mehanizam ključan za kasnije usporavanje pri povratku u atmosferu i meko slijetanje rakete.