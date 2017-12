IBM-ov poslužitelj nove generacije ubrzat će razvoj umjetne inteligencije

IBM je predstavio je novu generaciju poslužitelja Power Systems, baziranu na procesoru POWER9, računalnom čipu oblikovanom za izvedbu najzahtjevnijih zadaća umjetne inteligencije. Novi sustavi, utemeljeni na procesoru POWER9 omogućavaju dubinsko učenje do približno četiri puta brže od prethodnih inačica, što tvrtkama omogućuje bržu izradu aplikacija umjetne inteligencije.

Novi poslužitelj, AC922 Power Systems, utemeljen na procesoru POWER9, prvi je uređaj koji će imati ugrađen PCI-Express 4.0 port, sljedeću generaciju NVIDIA NVLink poveznice i OpenCAPI sučelja, koji, kada rade zajedno, mogu ubrzati protok podataka i do 9,5 puta brže od rješenja baziranih na x86 PCI-E 3.0. sabirnici.

Rješenje IBM AC922Power System je oblikovano tako da postigne vidljiva poboljšanja u izvedbi AI infrastruktura (frameworka) kao što su Chainer, TensorFlow i Caffe te ubrza baze podataka kao što je Kinetica.

Primjenom tog rješenja podatkovni stručnjaci mogu brže izrađivati aplikacije, kako one koje se temelje na tehnologijama dubinskog strojnog učenja koje se primjenjuju u raznim znanstvenim istraživanjima, tako i one koje služe trenutnom otkrivanju prijevara i analizi kreditnih rizika.

Procesor POWER9 samo je srce uskoro najsnažnijih superračunala u svijetu, strojeva nazvanih „Summit“ i „Sierra“ koje je naručilo Ministarstvo energetike Sjedinjenih Američkih Država, a kojima se koristi i Google.

„Google je doista oduševljen postignućem IBM-a u razvoju najnovije inačice POWER tehnologija“, izjavio je Bart Sano, potpredsjednik tvrtke Google zadužen za razvoj platformi. „POWER9 CPU, OpenCAPI Bus i golemi memorijski kapaciteti pružaju sasvim nove mogućnosti za inovacije u Googleovim podatkovnim centrima.“

„Sagradili smo stroj koji će promijeniti pravila igre u svijetu umjetne inteligencije i kognitivnom računalstvu općenito“, izjavio je Bob Picciano, stariji potpredsjednik tvrtke IBM, voditelj Odjela za razvoj kognitivnih sustava. „Uz to što će pokretati najsnažnija superračunala u svijetu, IBM POWER9 Systems je rješenje koje će tvrtkama diljem svijeta omogućiti pristup do neviđenih poslovnih uvida i na taj ih način dovesti do novog položaja na tržištu, do novih znanstvenih otkrića i transformirajućih poslovnih rezultata u svakoj industriji.“

Ubrzavanje budućnosti s procesorom POWER9

Dubinsko učenje vrsta je sve raširenije metode strojnog učenja – metode koja do novih uvida dolazi obradom procesa s milijunima podataka u kojima otkriva i rangira najvažnije aspekte tako dobivenih informacija.

Kako bi zadovoljio potražnju za takvim tehnologijama, još prije četiri godine, IBM je osmislio čip POWER9 – procesor na kojem će sagraditi novu arhitekturu za obradu ne-strukturiranih podataka koji struje iz mnoštva senzora. POWER9 će moći pokrenuti algoritme na kojima se temelje umjetna inteligencija i metode dubinskog učenja, na Linux operativnom sustavu.

IBM je jedini proizvođač informatičke opreme koji tvrtkama može ponuditi infrastrukturu s najboljim hardverom i softverom utemeljenima na najnovijim inovacijama iz segmenta tehnologija otvorenog koda.

S rješenjem PowerAI, IBM je optimizirao i pojednostavio implementaciju tehnoloških platformi i programerskih knjižnica namijenjenih dubinskom učenju strojeva, omogućivši tako podatkovnim znanstvenicima da budu u pogonu za samo nekoliko trenutaka.

Laboratoriji IBM Research razvili su velik broj različitih tehnologija za Power arhitekturu. Smanjili su vrijeme za obradu algoritama dubinskog učenja s nekoliko dana na nekoliko sati, pomoću alata PowerAI Distributed Deep Learning.

Gradnjom otvorenog ekosustava do inovacija

Doba umjetne inteligencije traži puno više od goleme procesorske snage i do sad neviđenih brzina obrade podataka. Tu je potreban i otvoreni ekosustav inovativnih tvrtki koje će razvijati nove tehnologije i alate. IBM je katalizator inovacija. Potiče otvorenu brzo-rastuću zajednicu koja broji više od 300 članova – pripadnika fondacije OpenPOWER Foundation i konzorcija OpenCAPI Consortium.

Više o POWER9 kao i o AC922 saznajte na internetskoj stranici http://ibm.biz/BdjCQQ.