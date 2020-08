Iz iskorištenih maski za lice može se dobiti biogorivo

Jednokratne kirurške zaštitne maske za lice posljednjih su mjeseci vrlo tražena roba, pa ih se milijuni u svijetu prodaju, iskoriste, i potom neizbježno završe u smeću. Vidjeli smo i slučajeve kada su iste znale začepiti kanalizacijske sustave u gradovima, a bačene u smeće vrlo često će završiti u prirodi, oceanima ili u zemlji, gdje se još dugi niz godina neće razgraditi.

No, istraživači s indijskog sveučilišta The University of Petroleum and Energy Studies pokazali su kako bi ove jednokratne maske, načinjene od polipropilena, mogle biti dvostruko korisne. Jednom nakon što ispune svoju primarnu svrhu zaštite ljudi od toga da im virusi prodru u respiratorne organe, mogle bi se skupiti i reciklirati, umjesto da postanu zagađivači okoliša. Ako ih se razgradi pirolizom, od njih bi se mogao dobiti biodizel, sintetičko biogorivo koje može biti vrlo dobar izvor energije.

Jednostavan i efikasan proces

Rad koji opisuje ovaj proces objavljen je u časopisu Biofuels. Efikasno i ekonomično recikliranje putem pirolize razbija duge molekule ugljikovodika, pa se nakon procesa dugog 60 minuta, pri temperaturi od 300-400°C stvara tekuće gorivo. Ovaj proces ne zahtijeva niti da se zaštitna oprema odvaja prema vrstama i tipovima materijala, jer je u stanju i mješavinu različitih plastika pretvoriti u biogorivo.

Umjesto u smeće - u gorivo

Ako znamo da se jednokratnih zaštitnih maski proizvodi sve više, a izgledno je da će se taj trend nastaviti, pa još k tome pridodamo konstantno rastući svjetsku potrebu za novim izvorima čiste energije, recikliranje plastičnih maski u biogorivo čini se kao vrlo zanimljivo rješenje. Tekuće gorivo dobiveno na ovaj način ima vrlo slična svojstva fosilnim gorivima, kažu indijski znanstvenici, i preporučuju da se što prije započne s pirolizom otpadne zaštitne opreme kako bi se istodobno rješavala oba problema – gomilanje plastičnog smeća i nedostatak "zelenog" goriva.