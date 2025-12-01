Kako je korisnik Neuralinka "hakirao" sustav i spojio web kameru svojim umom

Brad Smith, pacijent s ALS-om, odlučio je spojiti konferencijsku web kameru na svoje računalo koje kontrolira umom. Iako je tim iz Neuralinka isprva bio zbunjen idejom, rezultat je vrlo koristan "periskop" za pacijenta koji mu olakšava svakodnevicu i vraća dio izgubljene neovisnosti.

Kada je Brad Smith rekao inženjerima u Neuralinku da želi spojiti web kameru na računalo kojim upravlja isključivo svojim mislima, reakcija je bila prilično mlaka. "Neuralink je bio stvarno zbunjen tom idejom," izjavio je Smith u razgovoru za The Verge. Njima to jednostavno nije imalo smisla, no Smithu je to značilo prozor u svijet.

Ova odluka pala je samo šest mjeseci nakon što je Smithu u studenom 2024. ugrađen BCI (sučelje mozak-računalo), čime je postao treća osoba s Neuralinkovim implantatom. Smith je ujedno i prvi pacijent s amiotrofičnom lateralnom sklerozom (ALS) koji koristi ovaj uređaj. Iako je BCI uspješno zamijenio softver za praćenje očiju kao primarni način upravljanja kursorom, Smith je brzo shvatio da stvarna korisnost alata ovisi o tome kako ga on sam prilagodi svojim potrebama. Upravljanje kursorom mislima bilo je sjajno za surfanje internetom, ali on je želio više – želio je pratiti svog sina dok trči nogometnim igralištem.

"Uradi sam" pristup visokoj tehnologiji

Iako Neuralink možda nije odmah shvatio zašto Smith želi svojevrsni "periskop", on je samostalno istražio opcije i odlučio se za jednostavnu Insta360 Link 2 web kameru. Riječ je o uređaju poznatijem kao konferencijska kamera, a ne medicinsko pomagalo. "Jednostavno nisu znali zašto to želim jer ne znaju što proživljavam, ali zato sam ja ovdje," objasnio je Smith.

Nakon što je Smith odabrao kameru, Neuralink je ipak uskočio, kupio uređaj i osmislio način kako ga montirati na njegova kolica. Sada, kada je kamera spojena, Smith može klikati gumbe na sučelju kako bi pomicao kadar, zumirao i promatrao okolinu. To mu omogućuje da vidi izraze lica gostiju za večerom ili da prati djecu dok se igraju oko njega – stvari koje su mu zbog nepokretnosti bile onemogućene.

Nathan Copeland, veteran u korištenju BCI tehnologije koji već više od desetljeća koristi sustav tvrtke Blackrock Neurotech, nazvao je ovo "sjajnim hackom". Copeland ističe da su BCI sustavi "samo alat" te da korisnici često moraju kombinirati različita softverska i hardverska rješenja kako bi se prilagodili svijetu. Iako je Copeland svojim robotskim rukama pozdravljao predsjednike, njegova svakodnevica i dalje uključuje "mješavinu" tehnologija, od Google Home pametnih zvučnika do prilagođenih kontrolera za videoigre.

Tehnička strana priče

Neuralinkov uređaj funkcionira snimanjem komunikacije između neurona u mozgu. Kada Smith pomisli na pomicanje ruke, neuroni "razgovaraju", a elektrode te signale pretvaraju u pokrete kursora na ekranu. To je ogromno poboljšanje u odnosu na njegov prethodni sustav za praćenje očiju (Eyegaze), koji je bio zamoran i neupotrebljiv na sunčevoj svjetlosti. S novim sustavom, Smith upravljanje uspoređuje s pomicanjem miša pri čemu zaboravite da uopće pomičete ruku.

Zanimljivo je da se u priču uključila i tvrtka Insta360. U svibnju je Smith stupio u kontakt s njima, a oni su prilagodili kontrolnu ploču kamere Link 2 njegovim specifičnim potrebama. Omogućili su da se kamera okreće brže i dalje svakim klikom – do 15 stupnjeva u sekundi – te dodali precizne kontrole za sitne pomake.

Kreativnost iz nužde

Prije Neuralinka i web kamera, Smith se oslanjao na jednostavnije "hackove", poput zvona za pse od 20 dolara umjesto skupog bolničkog gumba za poziv. Ian Burkhart, bivši korisnik BCI-a i osnivač grupe za podršku pacijentima, ističe da invaliditet često "otkriva kreativnost" jer su ljudi prisiljeni pronalaziti rješenja koja nisu izvorno dizajnirana za njih.

Za Burkharta, kontrast između naprednog Neuralink implantata i obične web kamere savršen je primjer kako korisnici moraju "krpati" rješenja. Upravo ta sposobnost prilagodbe tehnologije stvarnom životu ono je što najviše uzbuđuje zajednicu.

Smith predviđa budućnost u kojoj će se BCI besprijekorno stapati s drugim uređajima, poput pametnih kuća ili samih invalidskih kolica. "U široj slici, ovo otvara vrata svim pacijentima s ALS-om da ostanu produktivni, društveni i puni nade," zaključio je Smith. "Ne radi se samo o tehnologiji. Radi se o rehumanizaciji i vraćanju kontrole u svijetu gdje naša tijela otkazuju."