OpenAI ulaže u konkurenta Muskovom Neuralinku

Sam Altman i OpenAI planiraju podržati Merge Labs, startup za sučelje mozak-računalo, koji će se izravno natjecati s Neuralinkom Elona Muska

Bug.hr ponedjeljak, 18. kolovoza 2025. u 06:30

Svijet tehnologije svjedoči novom poglavlju u rivalstvu između Elona Muska i Sama Altmana. Kako prenosi Investing.com, Altmanov OpenAI planira uložiti u startup koji cilja postati izravni konkurent Muskovom Neuralinku, otvarajući novo bojište u areni sučelja mozak-računalo (BCI).

Startup o kojem je riječ zove se Merge Labs, a prema izvješću Financial Timesa, prikuplja sredstva uz procjenu vrijednosti od 850 milijuna dolara. Očekuje se da će upravo OpenAI biti jedan od glavnih ulagača u novoj rundi financiranja, dok drugi izvori navode kako je tvrtka u ranim pregovorima za prikupljanje 250 milijuna dolara. Projekt će uz Altmana pokrenuti i Alex Blania.

Ovi izvještaji dodatno naglašavaju sve veće i ogorčenije suparništvo između Muska i Altmana, koji su se u više navrata sukobili na društvenim mrežama zbog neslaganja oko budućnosti umjetne inteligencije. Povećana ulaganja u tehnologiju sučelja mozak-računalo, koja bi ljudima mogla omogućiti upravljanje elektroničkim uređajima snagom uma, dolaze i usred uvjerenja da će upravo umjetna inteligencija značajno ubrzati razvoj ovog područja.

Trenutno se Muskov Neuralink smatra vodećim u utrci za razvoj BCI tehnologije. Ranije ove godine prikupili su 650 milijuna dolara uz impresivnu procjenu vrijednosti od devet milijardi dolara. Tvrtka je 2024. godine objavila da je uspješno ugradila svoj uređaj u prvog ljudskog pacijenta, no istovremeno se suočila s kritikama zbog navodnog zanemarivanja znanstvenih i etičkih normi.

 



