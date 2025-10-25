Prva očna proteza koja ljudima vraća izgubljen vid

Elektronički implant uparen s naočalama proširene stvarnosti omogućio je povratak središnjeg vida osobama s nepovratnim suhim oblikom makularne degeneracije, javlja Sveučilište Stanford. Kliničko ispitivanje implantata PRIMA, koje je uključivalo 38 pacijenata u 17 bolnica diljem Europe, pokazalo je da 84 % sudionika može ponovno čitati slova, brojeve i riječi pomoću ovog elektroničkog uređaja ugrađenog ispod mrežnice oka. Implantat, veličine 2 x 2 mm, radi u kombinaciji s naočalama koje snimaju informacije i predaju ih implantatu uz pomoć umjetne inteligencije.

Sudionica studije provedene u 17 bolnica diljem Europe Moorfields Eye Hospital

Sudionici istraživanja, opisanog u časopisu New England Journal of Medicine, u prosjeku su mogli pročitati pet redaka standardnog grafikona vida, što je značajno poboljšanje u odnosu na stanje prije operacije. To je značajan iskorak u liječenju nepovratnog gubitka vida kod bolesti poznate kao geografska atrofija (GA) suhe makularne degeneracije (AMD) koja pogađa pet milijuna ljudi širom svijeta.

Električni signali

PRIMA se ugrađuje ispod središta mrežnice, a čip se bežično povezuje s AV naočalama i malim računalom koje se nosi za pojasom. Videokamera u naočalama sliku projicira kao infracrveno svjetlo na implantirani čip, a on svjetlost pretvara u električne signale koje mozak zatim interpretira kao vid

Uređaj zasad vraća vid samo u crno-bijeloj tehnici pa se još ne može koristiti za prepoznavanje lica Palanker Lab

Sudionici studije prošli su nekoliko mjeseci obuke kako bi naučili čitati pomoću novog uređaja. Neki su ih koristili za rješavanje križaljki, drugi za navigaciju pariškim metroom. Funkcija zumiranja na kameri također pomaže korisnicima da čitaju tekst napisan sitnim slovima, poput onog na receptu.